Скандалы: Вернуть нельзя оставить

Чем окончится война за национализацию кинотеатров в Саратове и будут ли в ней победители

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин «готовит материалы для инициирования изъятия в госсобственность кинотеатров «Экран», «Пионер», «Саратов», по аналогии с «Победой», которая возвращена государству». Это тема опроса в тг-канале сторонников политика «Володин. Саратов». Судя по результатам, большинство идею поддерживают, тогда как в комментариях, наоборот, многие возмущаются.

Что будет?

Интересна сама постановка темы: если г-н Володин уже «готовит материалы для инициирования изъятия», то зачем нужен опрос подписчиков? Не исключено, что таким образом требуется легализация уже принятого, если не сказать, уже решенного вопроса.

Поражает и тот факт, что никак не объясняется, с чем связана инициатива спикера, зачем она нужна, что будет с бизнесом, который добросовестно приобрел кинотеатры и самое главное — кто и что будет дальше делать с этими зданиями.

Впрочем, ранее «БВ» предполагал, что изъятие кинотеатров не за горами, благо в суде уже были созданы прецеденты, в том числе, с кинотеатром «Победа».

— Вячеслав Володин еще в августе 2021 года призвал городские власти разобраться с судьбой саратовских кинотеатров, которые попали в частные руки, и привел в качестве примера «Экран», «Саратов» и «Победу», — предполагал собеседник БВ, знакомый с планами по деприватизации. – Теперь по «Победе» имеем решение, устоявшее на всех этажах судебной системы, вплоть до ВС. Причем есть замысел не ограничиваться кинотеатрами, а проработать всю сферу культуры, может быть даже в масштабах региона.

Источник ссылался на обсуждения в ходе заседаний рабочей группы при правительстве области по возвращению в госсобственность активов Саратовского авиазавода. В качестве правовой базы инсайдер привел не только постановление Верховного Совета РФ от 27.12.1991 № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации…», но и указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. N 2284 «О государственной программе приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации».

— Каждый из этих актов дает свой спектр оснований запрета на приватизацию. Если очень коротко говорить, исключительно в федеральной собственности должны находиться объекты историко-культурного, природного наследия и художественной ценности, учреждения культуры общероссийского значения, а указом президента не должны приватизироваться учреждения, которые более чем на 50% содержались за счет бюджета. Сюда попадают, к примеру, аэродромы, убежища ГО и ЧС, учреждения культуры – хоть ДК, хоть школы искусств, — отмечал эксперт.

В таком контексте, вероятно, вопрос может стоять не о возврате именно этих кинотеатров, а в принципе о наведении порядка в этой сфере и соблюдении закона. Правда, непонятно, почему этот самый закон молчал 30 лет и что теперь делать бизнесменам, уверенным, что приобрели здания вполне легально.

Мнения и комментария

Напомним, Вячеслав Володин не так давно в Телеграм, но уже успешно нарастил аудиторию, которая всячески поддерживает его идеи и инициативы. В его персональном аккаунте «Вячеслав Володин» более 771 тыс. подписчиков, в канале его сторонников «Володин. Саратов» — более 60 тыс. подписчиков. Правда, инсайдеры полагают, что аудитория в этих каналах довольно специфическая.

Из 24 тыс. участников опроса 80% идею с изъятием кинотеатров поддерживают, предлагая в комментариях заняться еще и «Родиной» в Энгельсе, «Темпом» в Заводском районе Саратова, «Маяком» в центре города, ФОК «Техстекло», а также кинотеатром «Урицкого» в Вольске — якобы «в частных руках он совсем развалился».

До кучи, кстати, предлагается забрать и отопление у ПАО «Т Плюс», а также «обслуживающие структуры ЖКХ», «городские рынки, дома быта». А в полупустых кинотеатрах предлагают открыть бесплатные секции для детей.

Однако больше в комментариях вопросов и негативных оценок. Насчет кинотеатров подписчики недоумевают — «продавало же государство» и предлагают сосредоточиться на строительстве заводов, например, на территории старого аэропорта построить новый САЗ.

Множество мнений о том, что деприватизация ставит крест на инвестициях и подрывает доверие бизнеса к власти, а происходящее и вовсе — передел собственности.

— Стоп. То есть Вы хотите сказать, что Свидетельство о собственности с гербовой печатью, выданное при покупке у государства любого из этих кинотеатров — филькина грамота? — задается вопросом подписчик АК.

— Бизнесменам на заметку… Вкладывайте а мы придём и заберём или снесём, — констатирует Valeriy Lelari.

— Пионер выглядит конечно ужасно. Но кто будет инвестировать в город, если есть вероятность, что собственность национализируют? Почему нельзя договориться с бизнесом, чтоб выгодно было всем? — вопрошает Дмитрий.

Серия вопросов подписчиков посвящена и тому, каким образом государство собирается управлять кинотеатрами, оставит ли оно их под этот функционал.

— А что в них показывать? На советские фильмы никто не пойдет, современные наши — дрянь, голливуд под санкциями. Чем кинотеатры будут заниматься? Причины национализации? Они что-то нарушили? Не стоит смотреть на бабушкины воспоминания, как они 40 лет назад туда ходили. И как быть с неприкосновенностью частной собственности? — просит уточнить Александр.

— Если они не работают по назначению — то ок. Но что потом? Очевидно, что государство — менее эффективный собственник, чем частный владелец, это уже проходили. Ведь им придётся конкурировать с многочисленными кинозалами в ТЦ, где есть не только кино, но и магазины, кафе, детские городки и пр. Снова продавать, но с условием работы по назначению? А купит ли кто-нибудь, зная, что могут забрать? Нужен механизм, обеспечивающий работу по назначению и лишающий права собственности при нарушении. В принципе, он и сейчас есть, только сколько лет через 10 ждать «нового Володина», который вновь «разрулит». Надо иметь институты типа некоррумпированных администраций и судов … — констатирует Channels.

Ни на один из этих вопросов администраторы тг-канала «Володин. Саратов» ответов не дают. При этом подписчики в очередной раз обсуждают, читает ли сам спикер все комментарии — якобы читает. Хотя админы канала утверждают, что все предложения, замечания и жалобы поступают в общественную приемную политика в Саратове.

«Победу» обслужили

Напомним, что в кинотеатре «Победа» недавно прошел конкурс детских рисунков, остальное время он пустует. При этом федеральный бюджет уже выделил 5,1 млн рублей на его содержание. Объявленный ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» тендер выиграл по начальной цене единственный участник — ООО «ЖКХ Сервис».

Компания создана в 2011 году, занимается управлением недвижимостью. И за 2022 год дважды находилась на грани банкротства: на Федресурсе были опубликованы два сообщения ПАО «Т Плюс» о намерении подать иски о банкротстве. Последний — в ноябре. Впрочем, до суда заявления не дошли, хотя разбирательств с энергетиками у компании предостаточно.

С марта 2021 года один из учредителей (33,33%) — Виктор Буланкин. Он также является директором ООО «СарРКЦ», занимающейся сбором денег за ЖКУ с населения. В Саратове он также известен как жертва вымогательств со стороны экс-облдепа и экс-главы Саратовского района Василия Синичкина. Второй учредитель — Анатолий Латухин (66,66%). Выручка за 2021 год — 30,9 млн рублей, чистая прибыль — 729 тыс. рублей.

Однако содержание кинотеатра — это еще не все. Есть еще налог на имущество, фонд заработной платы, куда входят не только оклады директора, кассира, кинооператора и прочее, но и 41-процентные отчисления с них. А также — текущий и капитальный ремонт, покупка или замена оборудования, отчисления за прокат фильмов и много чего еще. Содержание одного такого объекта, навскидку, может потянуть миллионов на 15-20 в год. А если к «Победе» добавить перечисленные три кинотеатра, то сумма вплотную подберется и к 100 миллионам.

Окупит ли продажа билетов такие затраты? Конечно, нет. И если чиновники, следуя заветам спикера ГД, выгонят из «Пионера» или «Экрана» всех арендаторов — в том числе, и ненавистный «Магнит», то содержание отвоеванного объекта целиком ляжет на плечи бюджета, то есть — налогоплательщиков. Вот почему при любом раскладе в этой борьбе нет победителей.

Оригинал материала: “Бизнес Вектор”