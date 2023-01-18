 

Кадыров сообщил о взятии штурмом спецназом «Ахмат» украинского опорного пункта на Марьинском направлении

18.01.2023, 2:31, Новости дня
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На Марьинском направлении бойцы полка спецназначения «Север-Ахмат» взяли штурмом опорный пункт вооруженных сил Украины, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров опубликовал в Telegram видео с захваченных чеченскими бойцами позиций. Он рассказал, что укрепленные позиции противника «состояли сплошь из линии окопов, замаскированных блиндажей, стрелковых защитных сооружений». По его словам, стратегически важный опорный пункт находился «в выгодной для врага местности».

Сообщается, что бойцы спецназа уничтожили «большую часть живой силы противника, внушительное количество бойцов ВСУ взято в плен». Захват опорного пункта «является существенным успехом» на данном направлении, отметил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что «под неприятельским артобстрелом чеченцы оказывали первую помощь пленным», которые еще несколько минут назад стреляли по ним.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении вооруженные силы Украины пытаются удержаться на заранее подготовленных позициях в частном секторе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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