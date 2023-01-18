 

Французская монахиня Рандон скончалась в возрасте 118 лет

18.01.2023, 2:31, Новости дня
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В Тулоне в возрасте 118 лет умерла французская монахиня Люсиль Рандон, которая была старейшим человеком в мире, сообщили СМИ со ссылкой на Дэвида Тавеллу, представителя дома престарелых, где жила Рандон.

«Это большая печаль, но… это было ее желание присоединиться к своему любимому брату», – сказал Тавелла, добавив, что для Рандон «это освобождение». Она умерла во сне. Отмечается, что незадолго до 117-летия монахиня справилась с COVID-19. 

Рандон родилась 11 февраля 1904 года. Работала гувернанткой, затем – в госпитале, позднее стала монахиней, приняв имя сестра Андрэ, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.

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