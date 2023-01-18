 

Почему не гонит? – Личное мнение

18.01.2023, 2:04, Разное
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На свободную женщину и певицу про одиночество Славу некоторые обрушились с критикой. Почему мужик, с которым ты рассталась, отдыхает с тобой?!

А тут ещё и сама свободная женщина подлила маслица — публикует видео, как не прощённый ещё мужчина ластится к ней в ноги.


Фото: Соцсети

Нет тебе прощения, говорит Слава, но мужика от ног не гонит.

А я так скажу — что хочет, пусть то и делает. Свободная женщина вполне имеет право на отношения.

А если отношения и не новые, а всё ещё старые, то и этого никто запретить свободной Славе не может.

Что, обязательно для новых отношений нового мужика искать, что ли? А с бывшим нельзя в новые отношения снова вступить?

Короче, свободная женщина и певица Слава может иметь новые отношения — с этим никто не спорит? И новые отношения она может иметь с любым мужчиной — она же свободная женщина, правильно?

Ну и всё — хватит ругать Славу. Выбрала, кого выбрала. Другие, может, были заняты чем-то или просто не понравились.

Расскажите лучше — у вас самих случались новые отношения с бывшими? И как?

Источник: Лена Миро


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