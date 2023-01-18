 

Politico – поддержать линии связи на фоне напряжённости — госсекретарь США Энтони Блинкен планирует визит в Китай

18.01.2023, 1:50, Разное
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Госсекретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен посетит Китай 5-6 февраля, пишет издание Politico со ссылкой на источники. В ходе визита в Пекин руководитель Госдепа проведёт переговоры с главой МИД КНР Цинь Ганом. Стороны намерены обсудить украинский конфликт, растущий китайский ядерный арсенал, сотрудничество по борьбе с наркотиками, а также возможное возвращение на родину граждан США, находящихся под стражей в Китае.


AP

Госсекретарь США Энтони Блинкен встретится в Пекине с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом 5-6 февраля, пишет Politico со ссылкой на источники. Визит Блинкена в Китай является продолжением встречи президента США Джо Байдена с верховным лидером Китая Си Цзиньпином в Индонезии в ноябре, на которой Байден пообещал «поддерживать открытые линии связи» с Пекином во время обострения двусторонней напряжённости.

Как сообщается, предстоящий визит станет свидетельством тому, проложила ли встреча Байдена и Си путь к более продуктивным американо-китайским отношениям в то время, когда они становятся всё более напряжёнными из-за различных вопросов: от Тайваня и торговой политики до опасений США по поводу ситуации с правами человека в Китае. Ни Госдеп, ни правительство КНР не обнародовали подробностей предстоящего визита главы внешнеполитического ведомства США в Пекин.

Ожидается, что Блинкен среди прочего поднимет вопрос о восстановлении двусторонних контактов в военной сфере, которые Пекин заморозил после прошлогоднего визита на Тайвань Нэнси Пелоси, занимавшей на тот момент должность спикера палаты представителей конгресса США, напоминает Politico.


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