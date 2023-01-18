Le Monde – власти Парижа вынесли на референдум вопрос об электросамокатах

Мэр Парижа объявила о том, что власти проведут референдум, на котором попытаются выяснить, как парижане относятся к существованию в городе свободной аренды электросамокатов. Как пишет Le Monde, представители власти считают их опасными, дорогими и неэкологичными и хотели бы их ограничить.



AP

2 апреля жители Парижа отправятся на референдум, чтобы решить, оставить ли аренду электросамокатов в городе или отказаться от них. Об этом сообщила мэр Парижа Анн Идальго, пишет Le Monde. Эта инициатива не касается личных самокатов, уточнила она.

Сама Анн Идальго высказывается за то, чтобы прекратить эту услугу, но обещает, что будет уважать результаты голосования. В конце сентября 2022 года мэрия сообщила трём операторам электросамокатов, которые предоставляли 15 тыс. единиц оборудования, что не собирается продлевать с ними контракт, который истекает в конце марта.

Этот вопрос вызывает довольно много споров, поскольку люди на электросамокатах нарушают правила дорожного движения, бросают их, где попало, попадают на них в аварии. Поэтому мэрия Парижа задаётся вопросом о «соотношении затрат и выгоды» самокатов, а также о том, как их использование сказывается на экологии. Плюс сотрудники таких компаний не имеют должной социальной защиты. «Это и обременительно, и опасно», — отмечает помощник мэра Давид Бельяр.

Чтобы сохранить своё место на рынке в одном из самых посещаемых городов мира, операторы аренды электросамокатов сформулировали 11 предложений по усилению безопасности пользователей и пешеходов и по лучшей интеграции их в общественное пространство. Например, они предложили снабдить самокаты номерным знаком.

По словам Анн Идальго, Париж сейчас находится в переходной стадии, когда люди на разных видах транспорта (автомобиль, общественный транспорт, велосипеды, самокаты, мотороллеры и т. д.) «пытаются найти своё место немного в ущерб другим». Вот только, по её словам, выходит, что в наиболее уязвимой позиции оказываются пешеходы.



Поэтому в Париже сейчас работают над новыми правилами дорожного движения, в которых будут прописаны правила сосуществования всех этих пользователей на улицах города, пишет Le Monde.