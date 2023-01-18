Модные тенденции окрашивания волос на зиму 2023: какие трендовые оттенки идеально подойдут для женщин за 70

Многие женщины в возрасте за 70 задумываются об окрашивании волос. Использование краски помогает скрыть седину, а также придать облику больше красоты. При этом очень важно подобрать подходящий цвет, который будет выглядеть модно и визуально омолаживать. В статье мы расскажем, какие трендовые оттенки идеально подойдут для женщин за 70.

Пепельно-коричневый с золотистым оттенком

Женщинам старше 70 лет подойдет пепельно-коричневый цвет с золотистым оттенком. Это нейтральный, но теплый тон. Он освежает лицо и позволяет визуально сбросить несколько лет.

Песочно-коричневый

Песочно-коричневый цвет идеально подходит для дам старшего возраста. Он придает волосам естественный и мягкий оттенок. Этот тон сочетается с любым цветом кожи.

Песочный блонд

Песочный блонд выглядит естественно. Этот цвет подходит женщинам со светлой шевелюрой. Он придает больше глубины естественному оттенку волос.

Цвет шампанского

Если вы хотите осветлить волосы, то попробуйте покрасить их в цвет шампанского. Этот тон выглядит нейтрально и подходит женщинам с любым оттенком кожи.

Карамельный блонд

Окрашивание в карамельный блонд внесет нотки телпа в ваш зимний образ. Оно подходит женщинам с нейтральным цветом лица. Если вы используете этот оттенок для мелирования, то подчеркните его с помощью градиентной слоистой стрижки.

Золотисто-бежевый блонд

Золотисто-бежевый блонд идеально подходит для зимы, так как он придает волосам теплый оттенок. Если у вас бледная кожа, то попросите парикмахера создать яркие блики около лица. Это освежит и омолодит ваш образ.

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Пыльно-коричневый с серебристым

В 70 лет многие женщины решают, стоит ли им закрашивать седину. Дамы с волосами средней и большой длины иногда предпочитают свободную и непринужденную прическу. Это делает седину заметной. По мере отрастания прядей становится виден контраст между обесцвеченной и пигментированной частью волос.

Чтобы он стал менее заметным, попробуйте покрасить волосы в пыльно-коричневый цвет с серебристыми нотками. Он создаст плавный переход между вашим естественным оттенком волос и сединой. Желательно использовать такие техники окрашивания, как балаяж и омбре.

Оранжевый

Оранжевый цвет выглядит необычно. Не бойтесь экспериментировать с этим тоном. Он сделает ваш облик моложавым и задорным. Этот цвет особенно эффектно выглядит в сочетании с закругленным бобом-каре, как на фото ниже. Попросите стилиста подобрать такой оттенок оранжевого, который подходит к вашему цвету кожи и глаз.

Холодный блонд на длинных волосах

Многие женщины 70+ предпочитают носить короткие стрижки. Но если вам посчастливилось иметь длинные и густые седые волосы, то не спешите от них избавляться. Попробуйте покрасите пряди в оттенки холодного блонда. Этот цвет выглядит естественно и роскошно на ухоженной длинной шевелюре.

Заключение

Чтобы окрашивание выглядело эстетично, женщинам за 70 нужно уделять больше внимания уходу за шевелюрой. Не забывайте регулярно увлажнять пряди. При мытье используйте кондиционер глубокого действия. Он делает волосы мягче.

Почаще подстригайте пряди. Это сделает волосы более пышными и устранит их ломкость.