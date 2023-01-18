Естественный и привлекательный результат: «алфавитная» техника макияжа

Большинство женщин наносят румяна в виде мазков или пятен, а затем растушевывают их. Но существует более интересный способ создания красивого румянца. Это “алфавитная” техника макияжа. Она заключается в том, что румяна наносятся на определенные участки лица в виде букв, после чего их растушевывают. Такой метод позволяет получить естественный и привлекательный результат. В статье мы поделимся техникой создания “алфавитного” макияжа.

Какие румяна следует использовать

Для нанесения макияжа в виде букв следует использовать румяна кремовой текстуры. Сухой продукт не подойдет, так как он не позволяет создать достаточно четкие линии. Цвет румян вы можете выбирать на свой вкус, но лучше отдавать предпочтение розовым и персиковым оттенкам.

Вам также следует подготовить качественную кисточку для нанесения румян и спонж для растушевки.

Наносим букву “W”

Нанесение румян в виде буквы “W” поможет вам получить румянец, напоминающий загар. Он выглядит естественно, так как не делает акцент на щеки.

Нарисуйте румянами букву “W” от внешнего уголка левого глаза до внешнего уголка правого глаза. Ее нижний конец должен располагаться в середине щек, а центральная часть – проходить через переносицу. Используйте для этого кисточку. Затем аккуратно растушуйте румяна губкой.

Рисуем букву “О” на щеках

Нанесение румян в виде буквы “О” подходит женщинам с узким и худым лицом. Оно придает чертам приятную пухлость и миловидность. Этот способ не рекомендуется использовать обладательницам круглого и квадратного лица. Он также не подойдет женщинам с полными щеками.

Нарисуйте румянами небольшую букву “О” в центре щек. Она должна располагаться в самой выпуклой их части. Затем растушуйте румяна во все стороны, не выходя за пределы щек.

Такая техника позволяет выделить щеки. Они не будут сливаться с висками и областями по бокам лица.

Делаем узор в виде буквы “С”

Эта техника макияжа стала очень популярной в последнее время. Нанесение румян в виде буквы “С” помогает добиться лифтинг-эффекта. Оно визуально подтягивает лицо и делает его моложе.

Начните наносить румяна от края лба. Проведите букву “С” через виски и закончите ее в верхней части щек. Растушуйте линию губкой.

Данная техника обладает эффектом хайлайтера. Она позволяет выделить верхнюю часть лица и высветлить остальные участки.

Заключение

“Алфавитная” техника макияжа стала популярной не случайно. Она помогает легко получить желаемый результат и работает эффективнее, чем традиционное нанесение румян.