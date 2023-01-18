 

Сбежал из России: дебошир Лепс закатил гулянку с толпой молодых красоток

18.01.2023, 1:21, Разное
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Народный артист России, певец, композитор и музыкальный продюсер Григорий Лепс в конце 2021 года развелся со второй супругой, балериной Анной Шаплыковой после 20 лет брака. Весь прошлый год поклонники обсуждали слухи о его романе с телеведущей Юлией Барановской. Похоже, если между звездами и были отношения, то продлились они недолго.

Певец активно занимается не только творчеством, но и бизнесом. У него четверо детей, которых необходимо содержать. Не удивительно, что к началу 2023 года артист переработался. У него было много корпоративов, в Новый год исполнитель тоже не остался без выступлений.

Конечно, бурная деятельность не всегда доводит до добра. Не так давно Григорий Лепс умудрился вляпаться в громкий скандал. Он сломал микрофон во время выступления в Петербурге, а после провального концерта направился в бар, где устроил дебош.

Музыкант подрался с посетителем, но наказания не получилось. Договориться удалось в досудебном порядке. Злые языки поговаривают, что исполнитель начал перебарщивать с горячительными напитками. К слову, после праздников он закатил очередную гулянку.

Григорий Лепс сбежал из России в Таиланд. Во время отпуска он направился в бар, где окружил себя толпой молодых красавиц. Пикантное видео с отдыха уже всплыло в социальных сетях.


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