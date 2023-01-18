 

Ушла еще одна легенда: Разбитую инсультом 69-летнюю Проклову настигла смерть

18.01.2023, 1:20, Разное
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В январе прошлого года поклонники знаменитой актрисы забеспокоились о ее самочувствии. Звезду театра и кино разбил инсульт, из-за чего она оказалась в больнице. К счастью, Елена Проклова поправила здоровье и вернулась к работе, но снова оказалась в медучреждении.

Как оказалось, во время гастролей артистка сломала ногу, поэтому ей пришлось лечь на операцию, чтобы наложить пластины. Сейчас здоровью 69-летней знаменитости ничего не угрожает, но одна новость подкосила ее эмоциональное состояние. Актрису настигла смерть близкого друга и партнера по работе Вахтанга Кикабидзе: эту утрату она переживает с трудом.

В беседе с журналистами Елена Проклова призналась, что, вспоминая улыбку ныне покойного коллеги, ее сердце замирает, а из глаз текут слезы. “Я скорблю об уходе такого человека”, – откровенно рассказала артистка. С Вахтангом Кикабидзе она была действительно близка и даже ездила к нему в Грузию, чтобы лично поздравить с 80-летием и подарить букет самых роскошных роз! Теперь встречи с другом остались в ее воспоминаниях.

Новость о том, что умерла еще одна легенда советского кино, всполошила не только коллег, но и поклонников. На данный момент известно, что партнера Елены Прокловой Вахтанга Кикабидзе похоронят рядом с матерью на кладбище в Тбилиси.


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