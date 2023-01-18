 

Не стерпела измен и начала новую жизнь в другой стране: что стало с брошенной женой Николаева

18.01.2023, 1:20, Разное
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Сегодня, 17 января, Игорь Николаев отмечает день рождения. К своим 63 годам он успел построить головокружительную карьеру, два раза стать отцом и трижды попытать счастья в браке. Увы, артисту далеко не сразу удалось стать ответственным семьянином, каким его знают сейчас.

Свою первую серьезную любовь Игорь Николаев встретил еще в школьные годы. Будущий артист потерял голову от одноклассницы Елены Кудряшовой. Голубки сидели за одной партой
в городе Холмск на Сахалине
и практически не расставались. А к 18 годам влюбленные поженились и стали родителями дочки Юлии.

Поначалу юношеский брак был очень счастливым. Николаев много работал, чтобы обеспечивать семью, но не забывал уделять время супруге и дочери. Тем временем Кудряшова занималась бытом и во всем поддерживала мужа. А когда начинающий певец отправился покорять Москву, жена не раздумывая поехала за ним.

В столице карьера Игоря Николаева быстро пошла в гору. А вот отношения с супругой постепенно дали трещину. Из-за плотного графика артист отдалился от жены, а потом в его жизни появилась начинающая певица Наташа Порывай, ныне известная как Королева.

Супруга музыканта до последнего старалась сохранить брак, но не смогла стерпеть его измен. В 1991 году, спустя 13 лет семейной жизни, Николаев и Кудряшова и расстались. После развода артист женился на молодой избраннице и с головой ушел в новые отношения, а его брошенная жена осталась одна с дочерью.

Несмотря на болезненный разрыв, Елене удалось снова стать счастливой. Через некоторое время она перебралась в США вместе с наследницей, начала новую жизнь и вышла замуж. Дочь артиста, Юлия, выросла за границей, но не потеряла связь с отцом. 44-летняя наследница часто приезжает в гости к знаменитому родителю и ладит с его третьей женой Юлией Проскуряковой, которая младше ее на четыре года.


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