 

“Нет положительных изменений”: врачи объяснили состояние угасающего Костомарова

18.01.2023, 1:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Все поклонники
фигурного катания оказались прикованы к экранам. Каждый день они ждут новостей
о состоянии госпитализированного фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа
Костомарова. Ранее мужчина оказался в реанимации с диагнозом пневмония.

К сожалению, пока
нет точных прогнозов на будущее. Состояние угасающего фигуриста оценивается как
тяжелое. Стало известно, что в похожем состоянии находилась и певица Максим
летом 2021 года. Тогда 39-летняя артистка провела два месяца в больнице, после
чего долго восстанавливалась.

Романа Костомарова
уже подключили к ЭКМО — специальной системе, насыщающей кровь кислородом. Врачи
объяснили, что этот шаг необходим при тяжелой и острой дыхательной
недостаточности. Кроме этого, есть проблемы со свертываемостью крови.

“В остальном нет ни положительных, ни отрицательных изменений”,
— сообщает источник в одном из популярных Телеграм-каналов.

Близкие и друзья Романа Костомарова надеются на скорое выздоровление
спортсмена. Бывшая партнерша по фигурному катанию Татьяна Навка также выразила
свои слова сочувствия в адрес близкого друга.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07.22 / Мнение: Памятник Судоплатову в Мелитополе

25.08.22 / Мнение: О разводе Путина… Это уже полный провал?

06.04.22 / Алисия Викандер впервые о том, как они с Майклом Фассбендером растят ребенка: “Всегда вместе”

27.07.21 / Альфа-банк будет использовать Евгения Понасенкова в рекламе дешёвых банковских продуктов

23.06.22 / Брексит будет ежегодно обходиться британцам в сотни фунтов стерлингов в виде потерянной зарплаты

21.09.22 / Болезнь Альцгеймера: пять вещей, которые нужно знать

15.02.22 / «Пора остановить кровопролитие в Донбассе»

23.08.21 / Перец даже очищать от сердцевины не нужно: “ленивая” консервация на зиму – она точно станет вашим фаворитом

05.01.23 / Мнение: Обвиняя жертву

11.10.22 / Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили полгода брака и поделились новыми фото со свадьбы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика