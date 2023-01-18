“Нет положительных изменений”: врачи объяснили состояние угасающего Костомарова

Все поклонники

фигурного катания оказались прикованы к экранам. Каждый день они ждут новостей

о состоянии госпитализированного фигуриста и Олимпийского чемпиона Романа

Костомарова. Ранее мужчина оказался в реанимации с диагнозом пневмония.

К сожалению, пока

нет точных прогнозов на будущее. Состояние угасающего фигуриста оценивается как

тяжелое. Стало известно, что в похожем состоянии находилась и певица Максим

летом 2021 года. Тогда 39-летняя артистка провела два месяца в больнице, после

чего долго восстанавливалась.

Романа Костомарова

уже подключили к ЭКМО — специальной системе, насыщающей кровь кислородом. Врачи

объяснили, что этот шаг необходим при тяжелой и острой дыхательной

недостаточности. Кроме этого, есть проблемы со свертываемостью крови.

“В остальном нет ни положительных, ни отрицательных изменений”,

— сообщает источник в одном из популярных Телеграм-каналов.

Близкие и друзья Романа Костомарова надеются на скорое выздоровление

спортсмена. Бывшая партнерша по фигурному катанию Татьяна Навка также выразила

свои слова сочувствия в адрес близкого друга.