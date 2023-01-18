 

Что делать при травмах из-за гололедицы – отвечает врач-эксперт

18.01.2023, 1:20, Разное
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В зимний период обращения в медицинские учреждения по поводу травм увеличивается в несколько раз. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории “Гемотест” Екатерина Демьяновская, рассказала, что основная рекомендация при любой травме с острой болью — обратиться к врачу или в травмпункт.

По словам эксперта, только медицинский специалист может определить вид травмы. “Если пострадали голова и позвоночник, грудь, живот, при этом есть острая боль, тошнота, головокружение — нужно без промедления вызывать скорую помощь”, — цитирует эксперта URA.ru.


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