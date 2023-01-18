Рютте заявил о необходимости восстановить отношения Европы с Россией после урегулирования ситуации на Украине

Россия всегда будет большой частью Европы, а также Азии, поэтому после урегулирования ситуации в Украине необходимо восстановить отношения с Москвой, сообщил глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

Рютте, который находится с официальным визитом в США, подчеркнул, что Россия «никуда не денется», она остается самой большой страной в мире. По его словам, в случае успешных мирных переговоров по Украине «каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией», передает РИА «Новости».

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине.

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