 

Рютте заявил о необходимости восстановить отношения Европы с Россией после урегулирования ситуации на Украине

18.01.2023, 1:09, Новости дня
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Россия всегда будет большой частью Европы, а также Азии, поэтому после урегулирования ситуации в Украине необходимо восстановить отношения с Москвой, сообщил глава правительства Нидерландов Марк Рютте.

Рютте, который находится с официальным визитом в США, подчеркнул, что Россия «никуда не денется», она остается самой большой страной в мире. По его словам, в случае успешных мирных переговоров по Украине «каким-то образом придется восстанавливать отношения с Россией», передает РИА «Новости».

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что европейские страны вполне могут вновь наладить взаимодействие с российской стороной после окончания конфликта на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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