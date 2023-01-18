 

Президент Швейцарии Берсе подтвердил отказ страны от экспорта вооружений на Украину и запрет реэкспорта

18.01.2023, 1:09, Новости дня
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Нейтралитет Швейцарии не допускает реэкспорта швейцарского оружия на Украину, сообщил президент Швейцарии Ален Берсе.

Берсе спросили, согласится ли Швейцария одобрить реэкспорт швейцарского оружия Украине Германией и Испанией. Он ответил, что его страна «давно занимает стабильную позицию» нейтралитета и «не экспортирует оружие в зоны конфликтов». Берсе подчеркнул, что поставки оружия Германии и Испании проводились «с ясными правилами нереэкспорта», передает РИА «Новости» со ссылкой на RTS.

Напомним, Швейцария отказала в поставках касок и бронежилетов для украинских войск. Также она не приняла на лечение украинских военных. Германия обращалась к Швейцарии с просьбой направить реэкспортом боеприпасы Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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