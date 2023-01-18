 

Небензя выразил надежду на более реалистичную позицию украинских властей и их готовность к переговорам

18.01.2023, 1:09, Новости дня
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Москва надеется, что власти Украины «будут более реалистичными» и сядут за стол переговоров, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя заявил, что переговоры позволил бы обсудить предметное урегулирование, передает РИА «Новости».

Комментируя трагедию в Днепропетровске (Днепре), он указал, что «российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины», из-за чего и упала на дом. Небензя подчеркнул, что это произошло из-за нарушения норм международного гуманитарного права Украиной – украинская установка ПВО находилась в жилом квартале.

Также Небензя заявил, что Россия не пришлось бы наносить удары по объектам инфраструктуры, поддерживающим военный потенциал Украины, если бы Киев был готов к «мирным переговорам на реалистичных условиях, которые позволили бы устранить причины, вызвавшие необходимость» спецоперации.

Россия призвала руководство ООН оказать содействие освобождению в Украине правозащитницы Елены Бережной, которая занималась проблемой становления неонацизма в этой стране. Сейчас она «содержится в заключении по абсурдному обвинению в госизмене», сказал Небензя. Он также отметил, что Украина пытается нарастить обменный фонд за счет арестов мирных граждан, так как в плену в РФ находится огромное число украинских военных.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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