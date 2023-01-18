 

FRANCE 24 – в Китае впервые за 60 лет отмечено сокращение численности населения

18.01.2023, 0:25, Разное
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На сокращение численности населения Китая повлиял ряд факторов, пишет France 24.Смертность превысила рождаемость, которая и так снизилась вдвое за десятилетие. К тому же молодёжь просто не хочет иметь детей. Всё это несёт риски для экономики страны, отмечает французский телеканал.

Численность населения начала снижаться впервые более чем за 60 лет. В прошлом году в Китае родилось почти на миллион младенцев меньше, чем за год до этого. И вообще уровень рождаемости в стране в 2022 году оказался вдвое ниже, чем в 2012-м. Он составил 6,77 новорожденных на тысячу человек. Это на 10 пунктов ниже уровня рождаемости в Индии и на пять пунктов ниже, чем во Франции. 

Но ещё заметнее тот факт, что смертность в стране превысила рождаемость. Это случилось впервые с 1961 года, когда у руля был Мао Цзедун. Во многом это результат многолетней демографической политики Китая под лозунгом «Одна семья — один ребёнок», проводимой между 1980 и 2015 годами. 

Но называют и другие причины. Китай — одна из самых дорогих стран мира для воспитания ребёнка. 

ЖЕНЩИНА: Я не планирую заводить детей. И даже если я когда-нибудь выйду замуж, я хочу отношений без ребёнка. 

Комбинация факторов привела к тому, что население становится всё старше. Это подогревает опасения, что однажды в Китае наступит острая нехватка людей работоспособного возраста, чтобы поддерживать роль глобальной супердержавы. Недостаток рабочей силы также снизит налоговые поступления, а пенсионная система находится под серьёзным давлением уже сейчас. 

ЛУ ЧЖАН, сооснователь клиники Мэнно: Это вызывает беспокойство, потому что молодёжь больше не хочет иметь детей. Страна стремительно стареет, и это оказывает дополнительную нагрузку на общество. 

Местные власти проводят различные меры для стимуляции рождаемости, включая снижение налогов, увеличение декретного отпуска и жилищные субсидии. Но эти шаги не смогут сдержать долгосрочный тренд. Подсчитано, что к 2035 году более трети населения будет старше 60 лет. 

Дата выхода в эфир 17 января 2023 года.

 


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