Скотт Хортон – США не нужны переговоры, поэтому они стремятся затянуть конфликт и накаляют ситуацию

Начиная с Буша-старшего, все американские президенты притворялись, будто бы НАТО не имеет цели противостоять России, но продолжали провоцировать её — это и привело к нынешнему конфликту на Украине, заявил радиоведущий Тим Хортон в эфире подкаста Judging Freedom. США не нужны переговоры, ведь главная их задача — ослабить Россию, поэтому кризис пытаются затянуть всеми силами, подчеркнул обозреватель.

Как вы относитесь к тому, что в Форт Силл, штат Оклахома, Вооружённые силы США за счёт федерального правительства тренируют украинских солдат использовать ЗРК Patriot?

СКОТТ ХОРТОН, радиоведущий, политобозреватель: Всё это от начала и до конца совершенное сумасшествие. Сейчас я пишу книгу, в которой объясняю, почему всё это вина Джорджа Буша, Билла Клинтона, Джорджа Буша — младшего, Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена. С самого момента развала Советского Союза Буш-старший прикинулся, будто бы намечающееся партнёрство будет иметь мирные цели. Всё это время они планировали выстраивание НАТО вокруг идеи противостояния России. Они знали всё это время, то же утверждали их критики, да и даже сами виновники говорили: «Ох! Это вызовет реакцию со стороны русских!» — но всё равно делали это. И если вернуться на год назад, можно вспомнить, что администрация Байдена не желала идти на переговоры никоим образом. Они предпочитали предостерегать и грозить русским, но про себя всегда думали: «Давайте же! Сделайте это!» Более того, господин судья, они предполагали, что правительство в Киеве будет тут же свергнуто, а украинская армия разгромлена. Их план состоял в поддержке повстанческого движения! Возможно, в западной части (Украины. — ИноТВ) против российских сил на востоке. Воспроизвести «Рэмбо-3», вспомнить старые добрые времена, когда мы поддерживали моджахедов, в том числе бен Ладена и его друзей в Афганистане, в противостоянии советским войскам в 1980-х. Ведь тогда получилось удачно обанкротить Советский Союз! Они просто вынашивали этот тайный план. Мы не хотим переговоров, мы хотим ослабить Россию, затягивая эту войну — такова их «ползучая» задача, и она становится всё шире. Лондонское издание The Sunday Times пишет, что Америка, а точнее Пентагон, разрешил украинцам использовать дроны, чтобы наносить удары на глубине до 400 миль внутри территории России. Джек Мёрфи говорит, что ЦРУ курирует работу спецслужб других государств — членов НАТО в деле проведения актов саботажа на российских инфраструктурных объектах прямо сейчас!

Наш общий друг Джеральд Селенте с прошлого февраля говорит о том, что началась третья мировая война. И с каждой секундой всё больше и больше свидетельств того, что он прав в своих убеждениях. В Форт Силл находятся наши инструкторы; понятно, что они окажутся на местах на Украине, чтобы удостовериться, что их «ученики» правильно используют ЗРК Patriot. По словам полковника Макгрегора, для использования этой системы требуется сто человек. То есть сто человек плюс американские инструкторы. Кто-то из американцев может погибнуть по случайности или ещё как-то, и тогда Джо Байден получит свою войну.

СКОТТ ХОРТОН: Джо Байден всё это время говорил, что не хочет войны с Россией, что он хочет сделать что угодно, лишь бы не воевать с Россией. И вот что мы сделаем — накачаем страну кучей оружия и убьём столько русских, что они будут унижены, повержены и уйдут, мы даже получим Крым! Всё будет круто, и русские ничего с этим не сделают! Раньше мы скептически относились к идее отправки ЗРК Patriot и танков. Но теперь мы такие: «Чёрт! Путин толком и не отреагировал на все наши действия! Давайте пойдём дальше, усилим давление и ещё больше накалим обстановку!» Они даже называют это «новым мышлением». Они оправдывают стратегию затягивания конфликта тем, что Путин пока что не сбросил ядерную бомбу на Нью-Йорк, так что мы пойдём дальше и будем продолжать толкать его. То, чего я не понимаю, господин судья — куда смотрят 7, 7,5 или 8 миллиардов жителей Земли? Должна быть полная, глобальная, всеобщая забастовка, пока Блинкен и Лавров не выработают чёртово соглашение! То, что мы позволяем событиям развиваться в таком русле, — это безумие!

Старый Джо, что бы у него там ни было между ушей, слушает госсекретаря Блинкена и министра обороны Ллойда Остина, а также всех их приятелей — глобалистов-националистов из правительств Западной Европы. Полковник Макгрегор предсказывает, что правительство Германии падёт, если решит отправить 300-400 танков на Украину, особенно если российская ракета приземлится в Мюнхене. Я не знаю, когда всё это закончится. Но пока выглядит всё не лучшим образом. Люди, которые хотят войны, всегда будут её начинать, пока не поймут и если не поймут, насколько она на самом деле ужасна и губительна.

Дата выхода в эфир 16 января 2023 года.