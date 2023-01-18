Духовность или механизм тренировки: как сделать правильный выбор между пилатесом и йогой женщине 50+

Если вы хотите заняться спортом, неважно какие у вас цели – польза для здоровья или увеличение гибкости. Иногда спорт помогает даже для восстановления психического состояния. Пилатес и йога – отличные тренировки для тех, кто раньше не занимался спортом. Они подходят и тем, кто длительное время поддерживал сидячий образ жизни.

Пилатес и йога – это формы упражнений для тела и ума. В последнее время они эволюционировали поэтому если вы хотите сделать выбор в пользу одного из этих направлений, вам важно решить, чего вы хотите добиться от тренировок независимо от того, какой у вас возраст.

Каковы основные отличия

Йога и пилатес – это дисциплины, которые не предусматривают слишком высоких физических нагрузок. Именно поэтому данные направления идеальны для женщин старше 50, особенно для тех, кто только решил начать тренироваться. Начать можно с самого простого, и для этого необязательно ходить в спортзал.

В то время как йога известна человечеству тысячелетия, пилатес – относительно новый вид спорта. Эта система была создана в 1920 годах как способ реабилитации солдат, которые были прикованы к постели.

Йога предполагает развитие духовности, но при этом задействуется еще и тело для связи с разумом и внутренним я. Пилатес же фокусируется на исцелении, реабилитации и тренировках.

Если делать вывод, то йога может помочь вам углубить практику медитации, повысить гибкость тела и помочь сохранить равновесие. Пилатес может быть полезен для восстановления после травмы, для улучшения осанки и укрепления мышц спины.

Преимущества йоги

Конечная цель йоги заключается в улучшении эмоционального и духовного здоровья с помощью медитативных упражнений и занятий. С помощью йоги можно добиться связи между разумом и телом, повышая при этом уверенность в себе. Повторяющиеся движения этой практики имеют терапевтический эффект, при этом сила тела повышается, а человек переходит в новое духовное состояние.

Польза йоги для здоровья может быть разной: от повышения иммунитета до выведения токсинов, а также поддержки физического и духовного пути женщины в период менопаузы.

Преимущество пилатеса

Существует множество разновидностей пилатеса, что делает его подходящим видом физической активности для начинающих. С его помощью можно по-новому начать ощущать свое тело. Кроме того, с помощью пилатаса можно бороться с возрастной потерей мышечной массы.

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Основными целями пилатеса являются укрепление мышц живота, улучшение осанки и повышение общего баланса и выносливости. При этом особое внимание уделяется дыханию. Упражнения более динамичные, чем в случае с йогой, их можно адаптировать к индивидуальному уровню физической подготовки и способностям человека. Пилатесом можно заниматься на коврике или с помощью специальных тренажеров.

По сути, в случае с этим видом занятий речь идет о перевоспитании тела, устранении ущерба, нанесенного годами стресса и неподвижности. Если многократно удерживать определенные корректирующие положения, можно помочь мускулатуре сохранить память о том, как она чувствовала себя при правильных тренировках.

Примите решение

Когда дело доходит до физических упражнений, многие женщины полагают, что если они не были активны в 30 лет, нет смысла начинать заниматься спортом в 50 или даже позже. К счастью, это неправда. Никогда не поздно начать заниматься своим телом и духом.

Обычно тренировки могут помочь устранить некоторые проблемы, которые были вызваны сидячим образом жизни. Спорт может позволить заставить чувствовать себя хорошо. Независимо от того, чем вы будете заниматься – йогой или пилатесом, – найдутся занятия практически для каждого, поэтому не стоит недооценивать влияние этих направлений на ваше тело и духовное развитие.