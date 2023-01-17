 

Чудо господне: тело Чуриковой засветилось из гроба

17.01.2023, 23:55, Разное
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17 января в
Москве состоялось прощание в Храме Христа Спасителя и похороны на Новодевичьем
кладбище актрисы Инны Чуриковой. Рядом с ней собрались близкие члены семьи,
коллеги, поклонники и неравнодушные.

“Великая
актриса, неподражаемая! Не обладая внешней красотой, она влюбляла в себя зрителей”,
“Неземная актриса”, “Она надолго останется в памяти потомков”,
— так об Инне Чуриковой отзываются поклонники.

По словам
собравшихся коллег, актерская игра Инны Михайловной была Чудом Господнем. Игравшие
с ней в одном театре отзывались о ней, как о трудолюбивой и поддерживающей
женщине. На сцене она оставалась и профессионалом, и человеком. Так, актер Олег
Масленников-Войтов поделился своими чувствами к Чуриковой. По его словам,
талант и одаренность звезды буквально светились из ее тела.

“Великая,
талантливая, гениальная. Она, мне кажется, поцелованная свыше”, — трогательно
описывает Инну Чурикову Олег Масленников-Войтов.

Конечно, на
прощании пришли и муж и сын актрисы. Мужчины не сдерживали слез, стоя у любимой
женщины на коленях. Так прошло трогательное прощание с Инной Чуриковой.


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