Чудо господне: тело Чуриковой засветилось из гроба

17 января в

Москве состоялось прощание в Храме Христа Спасителя и похороны на Новодевичьем

кладбище актрисы Инны Чуриковой. Рядом с ней собрались близкие члены семьи,

коллеги, поклонники и неравнодушные.

“Великая

актриса, неподражаемая! Не обладая внешней красотой, она влюбляла в себя зрителей”,

“Неземная актриса”, “Она надолго останется в памяти потомков”,

— так об Инне Чуриковой отзываются поклонники.

По словам

собравшихся коллег, актерская игра Инны Михайловной была Чудом Господнем. Игравшие

с ней в одном театре отзывались о ней, как о трудолюбивой и поддерживающей

женщине. На сцене она оставалась и профессионалом, и человеком. Так, актер Олег

Масленников-Войтов поделился своими чувствами к Чуриковой. По его словам,

талант и одаренность звезды буквально светились из ее тела.

“Великая,

талантливая, гениальная. Она, мне кажется, поцелованная свыше”, — трогательно

описывает Инну Чурикову Олег Масленников-Войтов.

Конечно, на

прощании пришли и муж и сын актрисы. Мужчины не сдерживали слез, стоя у любимой

женщины на коленях. Так прошло трогательное прощание с Инной Чуриковой.