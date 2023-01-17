Крещенский Сочельник: что нельзя делать в праздник 18 января

ИСТОРИЯ

Название праздника имеет народное происхождение. Так на Руси называли день, который отмечался накануне крещения Спасителя в реке Иордан. В Библии сказано, что во время таинства, проводимого Иоанном Крестителем, на Иисуса Христа сошел Святой Дух в виде голубя.

Слово “сочельник” произошло от названия блюда сочиво, которое христиане готовили перед днем Крещения Господня. Оно представляет собой вареную пшеницу вперемешку со сладостями в виде сухофруктов, меда и других. Кроме того, на Руси 18 января было связано с гаданием.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 18 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

В православный праздник не следует ругаться с близкими, употреблять бранную лексику, сплетничать, громко кричать на друзей и обижаться на них. Все это может навлечь беду. Запреты в православный праздник также касались религии: нельзя было есть непостную еду и употреблять алкоголь. К слову, церковь выступает и против гадания.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Меж тем, гадание является важнейшей традицией Крещенского Сочельника. На Руси вередили, что 18 января карты дают наиболее точный прогноз. На праздник следует отправиться в храм на освещение воды. По традиции, ее нужно было окропить дом.

По приметам наши предки определяли, сколько уродится ягод и грибов. Если снега на ветках лежит мало, то и даров в лесу будет мало. Если ночью громко лаяли собаки, значит охота удастся.