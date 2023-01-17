Скандалы: Итоги переписи населения

Куда исчезают татары и украинцы

Русских в России стало на 5 миллионов меньше, число украинцев сократилось в два раза. Почти двукратное уменьшение демонстрируют и другие этносы. Заметно «подросла» по национальному составу только Чечня. Росстат обнародовал очередную порцию данных по итогам Всероссийской переписи населения 2021 года (ВПН-2021): представлен национальный состав России.

«Новые Известия», сравнив показатели с переписью 2010 года, констатируют: с момента прошлого всенародного анкетирования ситуация заметно изменилась.

По итогам ВПН-2010, в пятерку этносов входили русские (111 млн человек), татары (5,310 млн), украинцы (1,927 млн), башкиры (1,584 млн). Пятое и шестое место с минимальным разрывом занимали чуваши (1,435 млн) и чеченцы (1,431 млн).

Спустя 10 лет состав пятерки лидеров изменился. Из ТОП-5 выпали украинцы. А их численность сократилась почти вдвое: с 1,927 до 884 тыс человек (или -54%). И по данным ВПН-2021, первая пятерка теперь выглядит так: русские, татары, чеченцы, башкиры, чуваши.

При этом русских стало почти на 5 млн человек меньше (105,5 млн против 111 млн). И почти на 600 тыс стало меньше татар (4,71 млн против 5,31 млн). Численность чувашей уменьшилась на 368 тыс (1,067 млн вместо 1,435 млн). У башкир почти все стабильно (1,57 млн против 1,58 млн). А вот рост (сразу на 17%) показала только Чечня (с 1,431 млн до 1,674 млн).

Эффект Чечни

Историк, политолог, правовед Аждар Куртов предположил, что ситуация в Чечне отчасти объясняется окончанием известных конфликтов (первая и вторая чеченские войны).

«После чего Чечня развивалась в экономическом, а значит, и социальном отношении куда более быстрыми темпам, чем другие Северо-Кавказские республики. Плюс после войны, это мировая практика, рождаемость увеличивается. Помимо этого, после ухода из республики русскоязычного населения Чечня стала сильна одним этносом. Это, думаю, тоже сыграло в пользу статистики. К тому же, у северокавказских народов традиционно большие семьи. Это более патриархальный народ, а в патриархальном обществе семья, дети, семейные узы ценятся. Разводов меньше. Все это тоже влияет на статистику» , — оценил Куртов.

Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Владимир Архангельский также отмечает, что у народов Северного Кавказа особая родовая культура с точки зрения семьи и детей, поэтому на Кавказе и большие семьи. Он также напомнил, что самые высокие показатели по рождаемости в России традиционно демонстрировали именно Чечня, плюс Ингушетия и Тува. Тува, к слову, один из немногих этносов, прибавивший в статистике (295,3 тыс против 263,9 тыс в 2010 году).

Русские и украинцы в цифрах переписи

Как отметил этнополитолог Владимир Зорин, у русских продолжает наблюдаться демографический спад. Но по итогам последней переписи именно сравнительный процент русских немного повысился.

«Но я считаю, что, прежде всего, это связано с тем, что белорусы и украинцы из смешанных браков, которые раньше были записаны белорусами и украинцами, теперь записались русскими, ведь количество белорусов и украинцев в стране уменьшилось. Есть сомнения, что в связи с ростом русского самосознания в России белорусы и украинцы, долго живущие в нашей стране, теперь иначе указывают свою национальность. Стало ли меньше русских — да. А вот действительно ли речь идет о 5 миллионах, нужно глубже проанализировать полученные данные», — отметил Владимир Зорин.

Политолог Сергей Марков также считает, что население украинцев в России не сократилось. «Просто они переписываются русскими. Они не скрывают свою национальность, украинцы — часть русского народа. Можно сказать бордо, а можно — красный, но это один цвет», — отметил Сергей Марков.

«У нас же национальность определяется по самоопределению. При одной переписи люди могли себя считать другой национальностью. Этот фактор тоже влияет» — добавляет и Владимир Архангельский.

Татары европезировались

Владимир Зорин напоминает, что историк и политолог Дамир Исхаков, анализируя результата переписи 2010 года, писал, что несколько лет назад группа ученых попыталась спрогнозировать количество татар к 2025 году. По этим прогнозам, татар по сравнению с 2002 годом должно было стать на полмиллиона меньше.

«Возможно, говорил еще много лет назад Исхаков, дело в ассимиляции, смешанных браках, снижении рождаемости и уменьшение доли детей в семьях. Физически татары никуда не исчезли. Однако несмотря на то, что между 2002 и 2010 годами татар стало меньше, в процентном соотношении, отмечал Исхаков, ситуация не изменилась», — отметил этнополитолог Зорин. И добавил, что если говорить о Татарстане и снижении численности татар более чем на 11% в 2021 году, то по своему образу жизни и индустриальному уровню и культуре татары наиболее близки к европейской части населения, где наблюдается самый низкий прирост населения.

Курс — строго на убыль

Среди коренных народов России заметнее всего продолжается сокращение численности финно-угоров. Некоторые этносы в этой группе показали почти двукратное уменьшение.

Так, по данным ВПН-2021 мордва «потеряла» почти четверть миллиона (484,4 тыс против 744,2 тыс в 2010 году). Более чем на 160 тыс стало меньше удмуртов (386,4 тыс против 552,9 тыс). Карелами себя указали 32,4 тыс человек (против 60,8 тыс), коми-пермяками 55,7 тыс (против 94,4 тыс), коми 143,5 тыс (против 228,2 тыс).

Сергей Марков объяснил статистику по финно-угорской группе кратко: много алкоголя и депрессивная экономика.

За 10 лет произошло сокращение и в таких субъектообразующих нациях, как осетины (485,6 тыс против 528,5 тыс), хакасы (61,3 тыс против 72,9 тыс), адыгейцы (111,4 тыс против 124,8 тыс). Мизерное снижение у бурят (460,053 тыс против 461,3 тыс). Якуты, напротив, незначительно прибавили (478,4 тыс против 478,085 тыс).

В целом, отмечает Сергей Марков, на национальный состав России влияет уровень урбанизации — в городах детей мало, в селах — много. «В современной экономике, например, кавказские народы участвуют в архаической сельской экономике. А менталитет, к примеру, татар, чувашей — модерновый. При таком менталитете норма — один-два ребенка, для кавказских народов норма — трое-четверо-пятеро детей», — отмечает политолог.

Владимир Архангельский обращает внимание на другой аспект: семейные традиции и ценностные ориентации. «У нас чуть что — урбанизация. Важен и вопрос семейных ценностей, ориентация на семью и детей у представителей разных национальностей. Во многом влияет и религиозный фактор. В той же Чечне мусульманство значимо, а татары хоть и тоже мусульмане, но влияние религии на их поведение существенно меньше, чем у мусульман Северного Кавказа», — считает Архангельский.

Владимир Зорин добавляет: «В каждом отдельном случае у каждого народа причины изменения численности свои, и они требуют непредвзятого и неполитизированного анализа. В целом тенденции были известны демографам достаточно давно». Есть разница между родившимися и умершими, именно поэтому количество русских уменьшается.

Что касается в целом итогов последней переписи населения, то, напоминает Зорин, у значительного числа лиц национальная принадлежность в переписном листе не указана (свою национальность указали только 130,5 млн участников ВПН).

«Методологически корректно​ при анализе национального состава населения по итогам ВПН-2020 использовать не абсолютные данные о числе лиц той или иной этнической группы/подгруппы, а относительные данные о доле лиц соответствующей этнической группы/подгруппы среди лиц, в переписных листах которых указана национальная принадлежность. Эти структурные характеристики корректно сравнивать с аналогичными данными прошлых переписей населения», — говорит Зорин.

Для примера: число русских сократилось, но русское население является наиболее многочисленным и составляет 80,8% от числа лиц, указавших при переписи свою национальную принадлежность. В 2002 году доля русских составляла 80,6%, а в 2010 году 80,7% от указавших национальность.

«Не существует более точного и полного знания о национальном составе населения страны и ее регионов, чем данные переписи. Все прочие «прикидки» бездоказательны, так как никто из критиков итогов переписи не может представить в качестве​ аргумента даже десятой доли тех данных, которые показывает перепись», — резюмировал Владимир Зорин.

Напомним, по итогам ВПН, на конец 2021 года в России проживало 147,2 млн человек. Насчитывается 207 национальностей.

Между двумя переписями – с 2010 по 2021 годы – население России выросло на 1,4%. Число жителей выросло только в 28 регионах РФ. Данные ведомства свидетельствуют, что 74,8% населения страны живут в городах. И уровень урбанизации продолжает нарастать. В 2010 году соотношение городского и сельского населения составляло 73,5% и 26,5% соответственно.

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”