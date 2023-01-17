Пушилин опроверг сообщения о якобы вводимых запретах бород и личного автотранспорта среди военных

Военным ДНР не запрещается носить бороду на передовой, а также использовать личный транспорт, никто с подобными «проверками» в подразделения не приезжал, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

О том, что военным хотят запретить носить бороды, использовать планшеты и личный транспорт, сообщали общественники и военные корреспонденты в соцсетях. Пушилин заявил, что такие запреты, по его мнению, были бы «абсурдны», они «ничего хорошего бы не прибавили», в том числе «в плане воинской дисциплины», а только «вызвали бы недопонимание».

В видеообращении, опубликованном в Telegram, Пушилин заявил, что обратился с соответствующим вопросом в военную комендатуру ДНР. Как информирует врио главы ДНР, выяснилось, что «никаких проверяющих с такими «гениальными» идеями» не было. Также не поступало «никаких команд» на эту тему. Пушилин, который сам носит бороду, заявил, что его лично бы особенно возмутил запрет на нее, передает ТАСС.

Напомним, в декабре президент РФ Владимир Путин образовал рабочую группу органов власти и организаций по вопросам мобилизации и соцподдержки участников специальной военной операции.

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