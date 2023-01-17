 

Подавляющее большинство граждан стран ЕС заявили о страхе остаться без электричества из-за энергокризиса

17.01.2023, 23:46, Новости дня
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В 2022 году доля граждан ЕС, которые бояться отключения электричества из-за энергетического кризиса выросла до 74%, сообщил глава отдела климатической и энергетической политики исследовательского центра Szazadveg (Будапешт) Оливер Хортай.

Szazadveg провела опрос во всех 27 странах ЕС с 13 октября по 7 декабря, в нем участвовало как минимум по 1 тыс. человек в каждом из государств. Хортай, комментируя результаты опроса, отметил, что в 2016 году «сильно или в некоторой степени» боялись остаться без электричества около трети граждан, в 2021 году таких было уже 52%, передает ТАСС со ссылкой на М1.

Хортай указал на снижение доверия европейцев к системе энергоснабжения. Это объясняют дефицитом энергоносителей, снижением мощностей и ростом цен на электроэнергию, которые связывают с российской спецоперацией в Украине и ее последствиями. В результате, как заявили в Szazadveg, ситуация в отрасли стала «менее предсказуемой».

Больше всего обеспокоены поляки, греки и итальянцы, меньше всего – венгры (Венгрия – единственная страна в ЕС, где большинство граждан уверены в надежности энергоснабжения). 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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