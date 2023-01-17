Le Figaro – Франции и Германии нужно до пятницы решиться на поставку танков Украине

В пятницу в Германии пройдёт встреча министров обороны западных стран, и до этого момента Франции и Германии нужно решить, готовы ли они поставлять Украине свои тяжёлые танки. Причём автор статьи в Le Figaro предлагает Парижу осмелиться на поставку хотя бы нескольких экземпляров своих Leclerc, чтобы побудить Германию к отправке своих Leopard.



AP

«Табу снято», — пишет Le Figaro: страны Западной Европы стали поставлять Украине тяжёлую технику. Причём решительный шаг сделала Франция: предложила Киеву танки западного производства, тогда как до этого страны Восточной Европы поставляли украинцам только танки советского производства. Автор статьи видит в этом попытку оправдаться и за фразу Макрона о «гарантиях безопасности» для Кремля, и за его совет не «унижать» Россию. «Поставки AMX — это способ выразить политическую позицию, потому что Киев сомневался по поводу отношения Парижа», — приводит автор статьи слова неназванного дипломата.

На прошлой неделе начался второй этап, поставка тяжёлых танков. Эксперты рассчитывают, что он пойдёт активнее после встречи министров обороны западных стран в Германии в пятницу. Пока что о своей готовности поставить Украине часть своих танков Leopard немецкого производства заявили Польша и Финляндия. Такое же обещание высказали в Лондоне, а от Парижа и Берлина решения ещё только ожидают.

Такая смена курса связана с тем, что у Запада есть «чувство безотлагательности, если не сказать паники», отмечает автор статьи. «Опасность нового российского наступления оправдывает тот факт, что мы поставляем Украине больше оружия», — приводит автор свой дипломатический источник. «Время имеет решающее значение. Мы находимся в решающей фазе конфликта», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, когда призвал членов альянса предоставить Украине больше тяжёлых вооружений, чтобы изменить баланс сил.

Автор статьи отмечает, что красные линии Москвы нарушаются Западом одна за другой. Так, в самом начале спецоперации Кремль предупредил, что любую военную помощь Запада Украине он воспримет как провокацию. Затем вето касалось тяжёлых вооружений и, наконец, систем противовоздушной обороны. Теперь Кремль обещает «сжечь» западные танки. Автор статьи отмечает, что в эфире российского телевидения даже звучали предложения совершить «превентивные удары» по Франции.

И всё равно Берлин и Париж не спешат отправлять свои тяжёлые танки Украине. Германия ещё с самого начала проявляет осторожность: она не хочет быть первой в поставках своих Leopard. Поэтому решение Франции о предоставлении лёгких танков АМХ должно было не только показать её собственную позицию, но и подтолкнуть Германию к этому решительному шагу. Давление оказывала и Варшава, поскольку, чтобы отправить Украине польские Leopard, Польше нужно одобрение Берлина.

Вопрос о поставках французских танков Leclerc имеет то же значение. Если Франция отправит Украине хотя бы несколько штук, это может подтолкнуть Германию к такому же решению.

Но Париж сопротивляется, и на это у него есть несколько причин. Во-первых, из-за десятилетий, когда бюджет на оборону Франции сокращался, запасы самой Франции истощились. Во-вторых, с поставкой этих танков могут быть проблемы с техническим обслуживанием, обучением и дальнейшим производством. Кроме всего прочего, Франция стремится показать, что поддерживает Украину, но и с Россией воевать не хочет. В Елисейском дворце стараются по-прежнему сохранить баланс между Москвой и Киевом «во избежание новой эскалации со стороны России». Там по-прежнему испытывают «иллюзию», что Франция всё ещё может играть роль посредника между двумя странами.

Но Шольцу и Макрону придётся сделать выбор до пятницы: станут ли они, как и их союзники, поставлять Украине тяжёлые танки. «Если Эммануэль Макрон хочет сохранить своё место лидера в Европе, он должен присоединиться к ведущим членам группы союзников Украины. Поскольку его осторожная позиция, обусловленная опасением эскалации со стороны Москвы, подорвала его влияние и место Франции на континенте», — пишет автор статьи.

При этом журналист Le Figaro не сомневается, что в ближайшее время военная помощь Украине будет только расти. Он приводит в качестве аргумента твит, в котором украинский дипломат Андрей Мельник предлагает Германии отдать его армии 93 списанных истребителя Tornado.