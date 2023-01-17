 

Эксперт оценил последствия для россиян ужесточения правил въезда в Казахстан

17.01.2023, 23:03, Новости дня
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Казахстан ужесточил правила въезда иностранцев, чтобы ответить на запрос националистически настроенной части общества. Но в целом отношение республиканских элит к РФ не меняется, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по Центральной Азии Владимир Лепехин. Ранее Казахстан решил ограничить пребывание граждан стран ЕАЭС 90–дневным сроком.

«Главная причина решения Астаны об ужесточении правила въезда и пребывания иностранцев состоит в следующем: Казахстан планомерно ведет политику, способствующую отъезду из страны русскоязычного населения. Правительство хочет создать моноэтничное государство. Важно сказать, что, к сожалению, подобная линия действий соответствует настроению большинства граждан», – считает генеральный директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

По его мнению, в казахском обществе преобладают «мягко-националистичные взгляды». «Другой идеологии в бывших советских республиках быть не может. В то же время после начала спецоперации в страну прибыло большое число россиян, что вызвало негативную реакцию у ряда социальных групп. В информационном поле стало появляться больше число материалов, как текстов, так и видео, с посылом о том, что приезжим лучше бы вернуться в Россию», – отметил Лепехин.

Таким образом, указал он, руководство Казахстана вынуждено идти навстречу подобным запросам своего общества. «Правительству необходимо блокировать потенциально возможные в будущем миграционные потоки, чтобы успокоить националистические круги. Для руководства крайне важно не допустить переход общего недовольства ситуацией в критику конкретных политических групп», – подчеркнул эксперт.

«Впрочем, введенные ограничения – чисто формальная мера, мало что означающая с точки зрения реального изменения настроений элит государства по отношению к России. Конечно, существует проблема малого числа контрольно-пропускных пунктов на столь протяженной границе, однако осуществлять жесткий контроль по всей линии не потребуется», – отметил Лепехин. Напомним, что общая протяженность сухопутной границы РФ и Казахстана – без малого 7,6 тыс. км.

«В конце концов, кто решится преодолевать большие расстояния пешком по болотам и другой пересеченной местности? В целом, путь россиянина в Казахстан таков: покупается билет, бронируется номер в гостинице, ищутся места дальнейшей остановки. Все привыкли действовать цивилизованно. Конечно, кто-то сумеет просочиться через слабо охраняемые участки, но таковых единицы», – сказал эксперт.

«Поэтому решение можно назвать чисто формальным, принятым в угоду националистически настроенным кругам. Отмена визарана, таким образом, является продолжением этой политики. Накопление русскоязычного населения им сейчас не нужно», – резюмировал Лепехин.

Во вторник стало известно, что правительство Казахстана изменило правила въезда и пребывания иностранцев в республике. Согласно новому порядку, который начнет действовать с 27 января, гражданам стран – членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в том числе и россиянам, можно находиться в Казахстане не более 90 дней в течение 180-дневного периода, информирует «Коммерсант».

Ранее в республике действовал так называемый «визаран» – пересечение границы государства для обновления сроков легального пребывания. Благодаря этому мигранты, у которых подходил к концу срок пребывания в стране, могли выехать за ее пределы и вернуться назад, «обнулив счетчик».

Теперь срок пребывания ограничен 90 календарными днями в течение каждого периода в 180 календарных дней. В случае превышения этого срока иностранцу, выехавшему за пределы страны, будет отказано во въезде. На имеющих разрешение на временное проживание новые правила не распространяются.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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