 

Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил о праве сограждан протестовать против «злоупотреблений» Лачинским коридором

17.01.2023, 23:03, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Баку отвергает утверждения о блокировании азербайджанской стороной Лачинского коридора.

В телефонном разговоре с российским министром Байрамов счел необоснованными заявления о «блокировании армян, проживающих на территории Азербайджана», а также о гуманитарном кризисе, передает ТАСС.

По версии Азербайджана, о необоснованности утверждений о закрытии Лачинского коридора свидетельствует «ежедневный проезд по Лачинской дороге десятков транспортных средств», автомобилей миротворцев, Красного Креста и «армянских машин скорой помощи».

При этом Байрамов подчеркнул, что у граждан Азербайджана есть право «протестовать против незаконной экономической деятельности на азербайджанских территориях». В частности, речь идет о протестах против «эксплуатации природных ресурсов и злоупотреблений Лачинской дорогой». Он заявил, что «справедливые требования протестующих» должны быть выполнены.

Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Лавров в ходе разговора с Байрамовым призвал как можно скорее полностью разблокировать движение по Лачинскому коридору.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07.20 / Индия собралась срочно закупить у РФ запчасти для военной техники

13.04.22 / Любимова заявила о невозможности отмены российской культуры

30.06.20 / ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе

28.10.21 / Google разрешил удалять из результатов поиска фото детей и подростков

10.01.21 / Стало известно о нежелании Трампа участвовать в выборах в 2024 году

06.03.22 / В Турции раскрыли удивительную черту россиян

28.06.21 / Jaguar E-Type электрифицируют в честь 60-летнего юбилея

16.03.22 / Эксперт: Беженцам с Украины попасть в Израиль помешал нацизм

04.03.21 / Мать герцогини Кембриджской Кэрол Миддлтон рассказала, кем были ее родители

24.06.21 / Кремль оценил призывы Меркель к диалогу с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика