Глава МИД Азербайджана Байрамов заявил о праве сограждан протестовать против «злоупотреблений» Лачинским коридором

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил главе МИД РФ Сергею Лаврову, что Баку отвергает утверждения о блокировании азербайджанской стороной Лачинского коридора.

В телефонном разговоре с российским министром Байрамов счел необоснованными заявления о «блокировании армян, проживающих на территории Азербайджана», а также о гуманитарном кризисе, передает ТАСС.

По версии Азербайджана, о необоснованности утверждений о закрытии Лачинского коридора свидетельствует «ежедневный проезд по Лачинской дороге десятков транспортных средств», автомобилей миротворцев, Красного Креста и «армянских машин скорой помощи».

При этом Байрамов подчеркнул, что у граждан Азербайджана есть право «протестовать против незаконной экономической деятельности на азербайджанских территориях». В частности, речь идет о протестах против «эксплуатации природных ресурсов и злоупотреблений Лачинской дорогой». Он заявил, что «справедливые требования протестующих» должны быть выполнены.

Напомним, Армения обвинила Азербайджан в перекрытии Лачинского коридора. Лавров в ходе разговора с Байрамовым призвал как можно скорее полностью разблокировать движение по Лачинскому коридору.

—