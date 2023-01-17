 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала предоставить Украине «все военные возможности, которые ей нужны»

17.01.2023, 23:03, Новости дня
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Украине необходимо предоставить все военные возможности, которые ей нужны и которые она может использовать, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен, которая была министром обороны Германии, сообщила об этом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, когда ее спросили, поддерживает ли она передачу Киеву немецких танков Leopard. Она подчеркнула, что, призывая предоставить Киеву все необходимые вооружения, говорит в том числе и о современных системах, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

Глава Еврокомиссии выразила надежду, что на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии 20 января участники «сделают важный шаг вперед в поддержке Украины». Кроме того, она сообщила, что ЕС одобрил программу макрофинансовой кредитной помощи Киеву на 18 млрд евро.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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