Многие совершают ошибку: какой крем нельзя использовать зимой

В разное время года за кожей нужно ухаживать по-разному. Многие люди совершают ошибку, покупая один и тот же крем и на лето, и на зиму, и на межсезонье. Но то, что полезно в теплое время года, может навредить в холодное.

Чем нельзя пользоваться зимой

В холодное время года, когда температура воздуха опускается ниже нуля, следует отказаться от легких увлажняющих кремов, гелей и эмульсий. Если вы воспользуетесь таким средством перед выходом на улицу, микроскопические увлажняющие частички могут превратиться в кристаллики льда и негативно подействовать на кожу. Может появиться шелушение, сосудистая сеточка, покраснение, зуб. Сухость от такого ухода только усугубится.

Какой крем подходит для зимы

В холодное время года лучше перейти на питательные кремы с плотной жирной текстурой. Они хорошо смягчают кожу, иссушенную морозом и отопительными приборами, защищают от неблагоприятных атмосферных условий.

Важно, чтобы в составе присутствовало много питательных веществ. В холодное время года особенно важны витамины А, Е и F. Преимуществом будет наличие в составе пептидов и натуральных растительных масел.

Дополнительный уход

Поскольку в холодное время года вы будете использовать жирный крем, важно обеспечить коже качественное очищение. При этом умывашка должна быть мягкой, без лаурилсульфата натрия в составе. Периодически нужно делать пилинг. Но не агрессивный, а мягкий. Высокая концентрация кислот вредна для кожи, истонченной и иссушенной из-за мороза.

После очищения обязательно использовать тоник, который восстановит кислотно-щелочной баланс кожи перед нанесением крема. Желательно использовать тоники, насыщенные витаминами, или натуральные цветочные гидролаты. Несколько раз в неделю обязательно делайте насыщенные питательные маски, которые помогут коже восстановиться после холода.