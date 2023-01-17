 

Многие совершают ошибку: какой крем нельзя использовать зимой

17.01.2023, 22:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В разное время года за кожей нужно ухаживать по-разному. Многие люди совершают ошибку, покупая один и тот же крем и на лето, и на зиму, и на межсезонье. Но то, что полезно в теплое время года, может навредить в холодное.

Чем нельзя пользоваться зимой

В холодное время года, когда температура воздуха опускается ниже нуля, следует отказаться от легких увлажняющих кремов, гелей и эмульсий. Если вы воспользуетесь таким средством перед выходом на улицу, микроскопические увлажняющие частички могут превратиться в кристаллики льда и негативно подействовать на кожу. Может появиться шелушение, сосудистая сеточка, покраснение, зуб. Сухость от такого ухода только усугубится.

Какой крем подходит для зимы

В холодное время года лучше перейти на питательные кремы с плотной жирной текстурой. Они хорошо смягчают кожу, иссушенную морозом и отопительными приборами, защищают от неблагоприятных атмосферных условий.

Важно, чтобы в составе присутствовало много питательных веществ. В холодное время года особенно важны витамины А, Е и F. Преимуществом будет наличие в составе пептидов и натуральных растительных масел.

Дополнительный уход

Поскольку в холодное время года вы будете использовать жирный крем, важно обеспечить коже качественное очищение. При этом умывашка должна быть мягкой, без лаурилсульфата натрия в составе. Периодически нужно делать пилинг. Но не агрессивный, а мягкий. Высокая концентрация кислот вредна для кожи, истонченной и иссушенной из-за мороза.

После очищения обязательно использовать тоник, который восстановит кислотно-щелочной баланс кожи перед нанесением крема. Желательно использовать тоники, насыщенные витаминами, или натуральные цветочные гидролаты. Несколько раз в неделю обязательно делайте насыщенные питательные маски, которые помогут коже восстановиться после холода.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08.22 / Европе предложили стратегию, как пережить зиму без российского газа

18.08.22 / Женщины и каблуки – Личное мнение

06.04.22 / Объявивший о завершении карьеры Джим Керри снялся в клипе The Weeknd

18.11.21 / Какие прически выбрать, если у вас прямые волосы

22.10.21 / Скандалы: Пляска на гостях

11.12.21 / Опровержение – Личное мнение

14.02.22 / Треть пациентов с ОРВИ записываются к дежурному врачу онлайн

30.11.22 / Скандалы: Тотальная заморозка

17.11.22 / Мнение: «Пора возвращаться домой»?

13.01.23 / Как Гарри вернётся в семью? – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика