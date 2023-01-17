 

Слеза единорога, жидкий металл или ртуть: идеи модного маникюра

17.01.2023, 22:54, Разное
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В мире маникюра постоянно появляются какие-то новые тренды. В этом году есть три супер-стильных варианта оформления, которые будут уместны и в офисе, и на вечеринке, и в повседневной жизни. Мягкие обтекаемые контуры выглядят очень женственно и привлекательно.

Слеза единорога

Модным трендом наступившего года является модный дизайн, “Слеза единорога”. Он представляет собой небольшие металлизированные капельки на однородном фоне.

Чтобы сделать маникюр по-настоящему сказочным, можно придать “слезам” космическую расцветку.

Такой вариант оформления просто идеально смотрится на нежных нюдовых ногтях. Это хороший вариант как для офисного, так и для торжественного образа.

Также можно поэкспериментировать с яркими цветами и дополнительным декором в виде однотонных или разноцветных полос.

Ртуть

Очень эффектно смотрится оформление маникюра, напоминающее капельки ртути из разбитого градусника.

Такое оформление особенно эффектно смотрится на яркой выразительной основе – синей, черной, красной. Но поверх нежного нюдового или даже прозрачного лака такой вариант нейл-арта также будут смотреться довольно-таки интересно.

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Жидкий металл

В текущем году будет очень популярно оформление ногтей, напоминающее растекшийся по ногтям расплавленный металл. Например, золото на каком-нибудь эффектном контрастном фоне.

Можно сделать интересный вариант оформления, напоминающий самоцветный камень, который будто пробивается сквозь скорлупу белого глянцевого лака. С таким маникюром даже не понадобится украшать пальцы кольцами, ведь он и так смотрится как настоящая драгоценность.

Вы можете проявить безграничную фантазию, экспериментируя с фоновым цветом и формой металлических разводов. Учитывая отсутствие строгих правил оформления, вы можете быть уверены в том, что ваш маникюр будет уникальным.


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