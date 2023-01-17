 

БКЛ, МСД и другие проекты, реализуемые командой “МИПСТРОЙ 1” во главе с Константином Маслаковым

17.01.2023, 22:32, Разное
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«МИПСТРОЙ 1» – это ключевой участник масштабных градостроительных проектов Москвы. Команда включает в себя свыше четырех тысяч специалистов. Именно они работают над тем, чтобы в городе появлялись линии с новыми станциями метро и электродепо, автомагистрали, а также другие сложнейшие инженерные сооружения и объекты гражданского строительства.

«Реализация ключевых градостроительных программ Москвы возможна благодаря профессионализму всего коллектива «МИПСТРОЙ 1»: высококлассной команды менеджмента, которую удалось собрать, каждого специалиста компании, которые круглосуточно и в любую погоду самоотверженно работают на сложнейших мегастройках столицы», – подчёркивает Константин Владимирович Маслаков, генеральный директор «МИПСТРОЙ 1».

В числе флагманских проектов крупнейшего подразделения «Мосинжпроекта» – модернизированный стадион «Лужники», Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой, а также полюбившийся многим москвичам и туристам парк «Зарядье» с одноименным концертным залом. Сейчас специалисты «МИПСТРОЙ 1» занимаются строительством южного участка МСД и Национального космического центра.

Основные ресурсы компании сосредоточены на развитии столичного метрополитена. Инженеры «МИПСТРОЙ 1» участвовали в строительстве нескольких десятков километров линий подземки. Эти же специалисты задействованы в создании самого большого метрокольца в мире – БКЛ, замкнув его тоннели в декабре 2021 года. Финальная проходка тоннелей осуществлялась 10-метровым щитом «Лилия».

Напомним, длина БКЛ составляет 70 километров и включает в себя 31 станцию и три электродепо. 22 станции, связанные 44 километрами путей, уже доступны для пассажиров столичной подземки. Еще девять станций откроются в 2023 году. Большая кольцевая линия свяжет 26 районов Москвы. Кстати, первые идеи строительства БКЛ появились еще в 1985 году. Однако из-за недостатка ресурсов и по ряду других причин к реализации проекта не приступали в течение 25 лет. Решение начать строительство БКЛ принял Сергей Собянин.

«МИПСТРОЙ 1» участвовал в создании сразу нескольких участков БКЛ. Так, в 2021 году состоялся запуск западного участка метрокольца, благодаря чему, стоит отметить, ускорилось развитие Мнёвниковской поймы. В том же году поезда поехали по юго-западному участку БКЛ – одному из самых сложных, ведь он проходит сквозь плотную жилую застройку с многочисленными инженерными коммуникациями.

В декабре 2022 года специалисты «МИПСТРОЙ 1» не только завершили строительство БКЛ, но и произвели технический пуск на финальном отрезке – восточном участке метрокольца.

«Мы находимся в шаге от завершения самой грандиозной стройки, самого грандиозного проекта – Большая кольцевая линия, которая станет самым крупнейшим и протяженным кольцом в мире. Это сложнейший проект. В ходе строительства мы преодолели множество технологических инженерных сложностей», – сказал Константин Маслаков.

Интересный факт: станции БКЛ изначально предполагались глубокого заложения. Но для того, чтобы строительство шло быстрее, большинство станций решили построить ближе к поверхности. Глубина некоторых станционных комплексов не превышает 30 метров.

Например, такая глубина заложения у «Печатников» БКЛ. Эта станция посвящена теме создания одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ), который объединит маршруты двух линий подземки, пригородного железнодорожного (МЦД-2) и наземного городского транспорта. Станция метро «Печатники» создана так, чтобы большое количество пассажиров даже в час пик перемещались быстро и комфортно.

Дизайн станции довольно сдержанный. В оформлении использовали гранит черного и белого оттенков. На стенах и потолке монохромные алюминиевые панели.

И если «Печатники» – довольно лаконичная станция, то «Нагатинский Затон» отличается яркостью и оригинальностью. Поскольку она находится на полуострове и с трех сторон окружена водой, было решено отметить это в оформлении. Станция посвящена обитателям местных рек. Потолок выполнен в виде чешуи, а на стенах смонтированы панно в виде рыб.

Глубина заложения станции «Нагатинский Затон» составляет 27 метров, а новых «Текстильщиков» и того меньше – всего 22 метра. «Текстильщики» БКЛ – это ключевой связующий элемент одноименного ТПУ, который сейчас формируется. Здесь пересадка пассажиров будет быстрой и комфортной благодаря мосту, ведущему к станции Таганско-Краснопресненской линии.

Строительство вышеупомянутых и других станций БКЛ выполнялось силами специалистов компании «МИПСТРОЙ 1».

Сейчас ведутся последние приготовления к полному открытию Большой кольцевой линии, чего с нетерпением ждут миллионы жителей Москвы. Сразу после запуска движения по линии со станций БКЛ пассажиры смогут сделать пересадку на 20 станций и 11 других линий метро, три пересадки на Московское центральное кольцо (МЦК), восемь пересадок на МЦД, 13 пересадок на линии железной дороги.


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