“Лица не видно”: посиневшая Ходченкова объявилась в лесу

39-летняя актриса

кино и сериалов Светлана Ходченкова редко выходит на связь с поклонниками в

своем микроблоге. Об этом она так и написала в описании — директ блондинка не

читает. К счастью, она не отказалась от публикаций фотографий своей жизни.

Так, поклонники

узнали, что Ходченкова проводит время в зимних развлечениях. Горные лыжи,

прогулки в парках — настоящая зимняя сказка. А на днях актриса объявилась в

лесу и сфотографировалась под большой снежной елью. Формат фото необычный —

отсканированные кадры с полароида, камеры моментальной печати. К сожалению, пострадала цветопередача, и на

всех карточках Светлана выглядит посиневшей.

В то же время поклонники

начали переживать: почему на последних публикациях актриса скрывает свое лицо? Размазанные

фото, горнолыжная маска или парик — фотографий с обычным лицом в ленте

практически нет.

“Может это

от каких-то суеверий или наоборот, удачу приносит. Лица не видно, глаз тоже.

Зритель требует глаз!” — гадают поклонники в социальных сетях Светланы

Ходченковой.

Возможно, актриса

действительно таким образом спасается от лишних взглядов. Ранее, после фотографий

на пилоне на Ходченкову обрушился негатив. Не все поклонницы актрисы в восторге

от такого увлечения звезды.