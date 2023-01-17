 

Скандалы: Изнанка Давоса

17.01.2023, 22:25, Разное
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Все девушки из эскорта были давно «зарезервированы»

Австрийское издание EXXpress (fur Selberdenker) сообщает о том, что все девушки из эскорт-агентств Давоса были «забронированы» задолго до начала Всемирного экономического форума (мероприятие стартовало сегодня и продлится до 20 января).

«Когда представители деловой и политической элиты встречаются в Давосе во время ВЭФ, это означает одно: высокий сезон для эскорт-услуг на швейцарском курорте. Услуги, особенно связанные с интимом, были полностью забронированы ещё до начала форума. И такие услуги предлагаются для участников любой сексуальной ориентации», — отмечает издание.

«Соответствующие провайдеры создали сайты специально для участников ВЭФ – вот каков спрос на коммерческий секс среди элиты. Секс-отдых в дни проведения форума – это обычное дело», — пишет EXXpress.

«Удовольствие это недешевое, что, впрочем, нисколько не мешает участникам ВЭФ пользоваться услугами девушек по вызову. На специализированных сайтах и у агентств можно увидеть огромное количество предложений. Чтобы быть точно уверенным в том, что «заказ оформлен», рекомендуется бронировать не менее четырёх часов. А четыре часа стоят около 1500 франков (1380 евро по сегодняшнему курсу). За целую же ночь нужно уплатить 2550 франков (чуть меньше 2350 евро).

О сути переговоров в рамках деловых встреч ВЭФ общественность узнаёт не так уж и много, зато сообщения о тёмной стороне Давоса исправно просачиваются на протяжении всех лет.

В одном из недавних репортажей британского телевидения рассказывается о том, что работники секс-индустрии буквально оккупировали отели для делегатов ВЭФ и городские бары, а секс-интрижки и домогательства сейчас просто процветают», — сообщает EXXpress.

Ситуация зашла настолько далеко, что женщинам-участницам форума не рекомендуется посещать мероприятия в одиночку.

«Это кажется невероятным, но женщины-предприниматели, присутствующие на встречах в рамках ВЭФ, неоднократно получали предупреждения от организаторов о том, что следует быть осмотрительными, потому что женщин на ВЭФ «регулярно преследуют» богатые мужчины, причем подобное «поведение со стороны мужчин настолько распространено», что женщин даже не приглашают на мероприятия поодиночке», — утверждает издание EXXpress.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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