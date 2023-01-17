Американские учёные впервые с начала войны в Украине установят часы Судного дня

В США на следующей неделе пройдёт ежегодная церемония установки часов Судного дня, которая станет первым таким мероприятием с момента начала боевых действий на Украине, пишет Newsweek. Как подчёркивается в материале журнала, стрелки часов в 2020 году подошли к отметке 100 секунд до полуночи и с тех пор не смещались — однако обстановка в мире такова, что они могут сдвинуться ещё дальше.



AP

Американские учёные на следующей неделе сообщат, приблизилось ли человечество к самоуничтожению, определившись с положением стрелок часов Судного дня, пишет Newsweek.

Как подчёркивается в материале журнала, часы, появившиеся в 1947 году на старте холодной войны и символизирующие угрозу глобальной катастрофы в результате ядерной войны или климатических изменений, с 2020 года оставались на отметке 100 секунд до полуночи — однако на фоне конфликта между Россией и Украиной по итогам ежегодной оценки их стрелки могут оказаться ещё ближе к 12 часам.

Сразу после их создания часы показывали семь минут до полуночи, а после подписания Москвой и Вашингтоном в 1991 году договора СНВ-1, их стрелки были сдвинуты назад до 17 минут. Между тем в последние годы интервал до 12 часов снова стал уменьшаться: в 2007 году, когда руководители проекта из редакции журнала «Бюллетень учёных-атомщиков» впервые учли фактор климата, стрелки были смещены с семи до пяти минут до полуночи, в 2018-м — до двух минут, а в 2020-м — до 100 секунд, где они и оставались с тех пор, разъясняет обозреватель Newsweek.

Как напоминает журналист, время на часах Судного дня ежегодно устаанавливает Совет по науке и безопасности при «Бюллетене ученых-атомщиков», в который входят эксперты по ядерным угрозам, климатическим изменениям, подрывным технологиям и биотерроризму.

В последний раз стрелки часов фиксировали 20 января — за считаные дни до начала российской спецоперации на Украине. В начале марта Совет по науке и безопасности осудил Москву за её действия. В официальном заявлении группы говорилось: «Мы, наряду с другими сторонами, много лет предупреждали о том, что наиболее вероятный сценарий применения ядерного оружия — невольное или ненарочное обострение конфликта с применением обычных вооружений. Наступление РФ на Украину воплотило этот кошмарный сценарий в жизнь».

Впрочем, тогда переводить часы учёные не стали — однако десять месяцев спустя стало окончательно ясно, что российский лидер Владимир Путин «не чурается грозить ядерным оружием»: к примеру, в сентябре президент предостерёг западные страны от попыток шантажировать Россию оружием массового поражения, предупредив, что «роза ветров» может развернуться и в их сторону», приводит его слова Newsweek.

Впрочем, повлияет ли такая риторика Кремля на положение стрелок часов Судного дня, пока не ясно, констатирует обозреватель издания.

По информации Newsweek, время на часах будет в очередной раз установлено 24 января.