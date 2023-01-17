Байден вряд ли рискнёт повторять тактику Никсона в отношении Китая, чтобы не отдаляться от Европы

Как считает историк и эксперт из Гонконга Терри Су, администрация США во главе с Джо Байденом вряд ли станет повторять тактику президента Ричарда Никсона и налаживать отношения, чтобы тем самым отдалить Пекин от Москвы. В Вашингтоне понимают, что подобный подход может в итоге заметно сплотить Европу, что для США в настоящее время тоже будет невыгодно, поясняет он в статье для South China Morning Post.



AP

Теоретически можно было бы предположить, что президент США Джо Байден мог бы взять в качестве примера стратегию одного из своих предшественников Ричарда Никсона и попытаться аналогичным способом вбить клин между соперниками Америки — Россией и Китаем, используя примирение с одним из них. Однако ему невыгодно так поступать, поскольку подобный подход способен привести к более активной интеграции внутри ЕС, в результате чего сплочённая Европа будет затем стремиться отдалиться от США и внедрить более автономную политику. Об этом пишет на страницах South China Morning Post историк из Гонконга Терри Су, глава аналитического центра Lulu Derivation Data Ltd.

Новый, 2023 год начался с того, что Украина отвергла предложение президента РФ Владимира Путина о прекращении огня в период православного Рождества, а президент США Джо Байден высмеял Путина и заявил, что подобной инициативой он пытался обеспечить себе передышку, говорится в статье. При этом на Тайване недавно побывали влиятельные немецкие законодатели, бросив вызов Пекину, а Япония согласилась на размещение британских войск на своей территории, вызвав явное недовольство и ноту протеста со стороны МИД Китая.

«Всё это порождает простой вопрос: не слишком ли самонадеянно со стороны Вашингтона предполагать, что он может вести жёсткую игру с Пекином и Москвой одновременно и добиваться своего, при этом считая само собой разумеющимся, что Европейский союз и Япония будут поддерживать его на этом пути?» — отмечает автор. По мнению некоторых аналитиков, нынешняя ситуация напоминает геополитическую обстановку времён Никсона полвека назад, однако Пекин за это время по ряду показателей смог обойти Москву и выйти на первое место в «иерархии» их союзничества.

Никсон в своё время резко изменил политику Америки в отношении Китая, разорвав геополитический треугольник Вашингтон — Москва — Пекин. Ради этой цели его администрация фактически «сделала союзником стойкое коммунистическое государство, которое вело кровавую войну с США в Корее и опосредованную войну во Вьетнаме — тем самым, возможно, закладывая основу для распада бывшего Советского Союза», подчёркивается в статье.

Сегодня, как считают некоторые эксперты, Вашингтон сталкивается с аналогичной ситуацией, когда РФ и Китай поменялись позициями. И, по их мнению, если США придут к выводу, что Пекин обладает как намерением, так и силой, чтобы бросить им вызов, то они должны постараться склонить на свою сторону Москву, чтобы добиться успеха в своём соперничестве с Китаем. Однако говорить обо всём этом сейчас абсолютно неуместно, учитывая, что российская спецоперация на Украине продолжается уже почти год, говорится в статье.

При этом Россию в Америке воспринимают как «непосредственную угрозу», в том числе с активной подачи внешнеполитического истеблишмента — группы в элитных кругах, которая выступает за агрессивную внешнюю политику и отстаивает превосходство США на мировой арене, выступая против более реалистичной политики невмешательства, поясняет автор.

Эта верхушка традиционно испытывает подозрительность и даже откровенную враждебность по отношению к России, поэтому она мгновенно активизировалась после 24 февраля прошлого года в ответ на начало российской спецоперации: президент Байден вновь превратился в «воина холодной войны», заклеймил Путина как «изгоя» и призвал российского лидера «не оставаться у власти», говорится в статье.

Тем не менее Вашингтон, похоже, начинает осознавать, что он «стоит перед свершившимся фактом», и пытается теперь извлечь из этой ситуации максимальную пользу, особенно в Европе, полагает автор: «То, что Европа является важнейшим активом, без которого Америка как империя не может обойтись, было кристально ясно со времён Второй мировой войны, особенно с началом холодной войны». Европейское стремление к интеграции, олицетворяемое теперь Европейским союзом, начало беспокоить Америку ещё в конце 1960-х годов, во времена тогдашнего канцлера Германии Вилли Брандта и его «восточной» политики, поясняется в статье.

Тогда Вашингтону удалось сдержать эту тенденцию с помощью механизма НАТО, а также продвигая идею «чуждого» существования Советского Союза, преемником которого стала Россия. Если бы РФ стала союзником, сравнимым с Китаем полвека назад, то вряд ли Европа согласилась стать «ещё одной Японией» — напротив, она наверняка неудержимо потребовала бы тогда тотальной автономии, а РФ могла бы стать частью пространства «общеевропейского дома», считает автор.

Как отмечалось в одной из недавних статей, опубликованных в издании The National Interest, Франция и Германия не случайно довольно позитивно отреагировали на ситуацию с присоединением Крыма к РФ в 2014 году, восприняв это не как нарушение международных норм и правил, а как новую возможность «освободиться» от главенства Соединённых Штатов и продемонстрировать это Москве. И, по мнению ряда аналитиков, реакция некоторых европейских политиков на обострившийся кризис вокруг Украины не даёт оснований убедиться в том, что Франция и Германия даже теперь «отказались от своих бредовых поисков стратегической автономии», сообщается в статье.

Никсон в 1972 году был убеждён, что европейцы были готовы «экономически перерезать себе глотки, чтобы противостоять нам политически», напоминает автор. Поэтому Вашингтону следует быть готовым к любым «непредвиденным» последствиям, если политика сдерживания Китая окажется несостоятельной. Как предположил ранее бывший премьер-министр Австралии Пол Китинг, это способно привести к «биполярному миру, в котором будут доминировать две сверхдержавы».

Но в любом случае, как бы ни обернулась ситуация — похоже, что в хладнокровных расчётах Вашингтона «не может быть и речи о подлинно независимой Европе, даже если это означает продолжать толкать Москву в объятия Пекина», подчёркивается в статье, — поскольку на данный момент Америка гарантирует себе за счёт этого большую свободу действий в сложившихся обстоятельствах, заключает автор.