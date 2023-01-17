 

Премьер Нидерландов заявил о готовности присоединиться к проекту США по передаче Украине комплексов Patriot

17.01.2023, 21:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Нидерланды намерены присоединиться к реализации США проекта по передаче Украине комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, сообщил в Вашингтоне премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в ходе встречи с президентом США Джо Байденом.

Рютте сообщил Байдену, что его страна готова присоединиться к американскому проекту передачи систем ПВО Patriot.

«Важно, чтобы мы присоединились к этому проекту. Я также обсудил это утром с Олафом Шольцем», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов изучает возможность передачи Украине комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. На вооружении Нидерландов стоят три батареи Patriot и имеется оборудование для четвертой батареи, которое числится в запасе.

Напомним, стало известно, что украинские военные отправились в Оклахому для обучения использованию зенитно-ракетных комплексов Patriot. Днем ранее в Пентагоне сообщали, что на обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot потребуется несколько месяцев.

В конце декабря 2022 года Associated Press сообщило, что США поставят Украине системы противоракетной обороны Patriot. Поставки ракетных комплексов начнутся в первой половине 2023 года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.08.21 / Кузнецова выступила против принудительной вакцинации школьников

29.04.21 / Daily Wire – в США рецидивист, отпущенный «прогрессивным» прокурором, убил младенца

25.12.21 / Передача в концессию двух морских портов в Украине привлечет 3,7 млрд грн инвестиций – Шмыгаль

07.02.22 / Госбюро расследований Украины вызвало Януковича на допрос

06.01.22 / Представлен электрический гусеничный погрузчик Doosan Bobcat T7X

26.05.21 / Блогеры оказались счастливее IT-специалистов

07.01.21 / Биткоин вторые сутки подряд обновил исторический максимум

06.01.22 / Число полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев приближается к 14 млн

30.07.20 / Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 17 млн

15.10.21 / Наконец-то заказы на PlayStation 5 начал принимать сам производитель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика