Киев назвал условия для рассмотрения возможности переговоров с Москвой
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Украина не против переговоров с Россией, однако они должны пройти не с позиции ультиматумов, а на основе универсальных принципов международного права, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в интервью изданию «Факты».
Никифоров указал, что Россия хочет не «настоящих переговоров», а только согласия Киева на выдвинутые ультиматумы, передает «РБК».
«Украина не отказывается от переговоров. Но Украина говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов», – сообщил Никифоров.
Он перечислил универсальные принципы: уважение к Уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, принцип верховенства права; компенсация ущерба, а также гарантии того, что подобное больше не произойдет.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности его страны выступить в роли посредника в урегулировании кризиса на Украине.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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