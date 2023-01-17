Германская Wintershall Dea заявила о намерении выйти из проектов в России
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Крупнейшая нефтегазовая компания в Европе немецкая Wintershall Dea объявила о планах покинуть Россию, следует из сообщения компании.
Wintershall выйдет из активов в России, зафиксировав убыток в 5,3 млрд евро, передает ТАСС.
«Компания покинет Россию упорядоченным образом и в соответствии со всеми действующими юридическими обязательствами», – говорится в сообщении.
Компания зафиксирует неденежный убыток от совместных предприятий в России. Речь идет о проектах Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма. Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы.
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