Германская Wintershall Dea заявила о намерении выйти из проектов в России

Крупнейшая нефтегазовая компания в Европе немецкая Wintershall Dea объявила о планах покинуть Россию, следует из сообщения компании.

Wintershall выйдет из активов в России, зафиксировав убыток в 5,3 млрд евро, передает ТАСС.

«Компания покинет Россию упорядоченным образом и в соответствии со всеми действующими юридическими обязательствами», – говорится в сообщении.

Компания зафиксирует неденежный убыток от совместных предприятий в России. Речь идет о проектах Nord Stream AG и WIGA Transport Beteiligungs-GmbH & Co. KG.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что взрывы на «Северных потоках» являются актом международного государственного терроризма. Напомним, в начале осени 2022 года на «Северных потоках» произошли взрывы.

—