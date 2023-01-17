Как подобрать комфортную закрытую обувь для широкой стопы: лучшие трендовые модели

Женщинам с широкими ступнями часто бывает трудно подобрать себе удобную закрытую обувь. Расширенная в передней части стопа часто становится причиной появления мозолей, боли в косточках и дискомфорта при ходьбе. Однако современная мода предлагает немало вариантов свободной и мягкой закрытой обуви, в которой ваши ноги будут чувствовать себя комфортно. В статье мы приведем лучшие трендовые модели таких изделий.

Балетки

Балетки – идеальный вариант туфель для женщин с широкими стопами. Они сделаны из мягких и податливых материалов, которые не давят на ступни. Такая обувь подходит для длительной ходьбы, она поможет вам избежать усталости ног.

Балетки выглядят элегантно, так как напоминают по внешнему виду классические туфли-лодочки. Они подходят для разных случаев и легко вписываются в любой образ.

Если у вас широкая и короткая стопа, то выбирайте балетки с вырезом в виде буквы V. Такая модель поможет визуально удлинить ступни.

Мокасины

Если ваши стопы отличаются большой шириной, то включите в свой гардероб мокасины. Это классическая обувь, которая подходит как для повседневной жизни, так и для особых случаев.

Чтобы ношение обуви было комфортным, выбирайте мокасины из мягких материалов. Идеальным вариантом являются изделия из замши и ткани. Если вы выбираете кожаные мокасины, то убедитесь, что они достаточно мягкие. Избегайте жесткой обуви, которая не поддается растягиванию.

В наши дни выпускаются мокасины разных расцветок – от пастельных и ярких до классических черных. Вы всегда можете подобрать тот вариант, который сочетается по цветовой палитре с вашей одеждой и аксессуарами.

Эспадрильи

Эспадрильи – относительно новый вид обуви, который вошел в моду недавно. Внешне они похожи на тапки с задником и подошвой из джутового материала.

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Верхняя часть этой обуви отличается большой шириной. Ее изготавливают из ткани или замши. Это делает эспадрильи удобной обувью для обладательниц широких ступней.

Эспадрильи надевают на босую ногу. Их можно носить с разными предметами гардероба: платьями, летними брюками, джинсами и шортами. Они сочетаются с вещами из хлопка и льна. Хорошим дополнением к вашему образу станет плетеная сумка из джутовых волокон.

Кроссовки

Кроссовки – удобная модель обуви для широкой ноги. Они подходят для любого повседневного образа. Современная мода допускает сочетание кроссовок не только с брюками, но также с платьями и юбками.

Чтобы вашим ногам было комфортно, важно выбирать подходящий фасон кроссовок. Женщинам с широкими ступнями подойдут мужские модели с расширенным носком и небольшим каблуком.

Выбирайте изделия большей полноты. Отдавайте предпочтение обуви из натуральной кожи или замши, так как эти материалы отличаются податливостью. Избегайте моделей с поперечными швами в носочной части, так как они практически не растягиваются в ширину.

Заключение

При приобретении закрытой обуви уделите особое внимание примерке. Не спешите ее снимать, а попробуйте сделать в ней несколько шагов. Это поможет вам понять, насколько комфортно чувствуют себя ваши ступни в новой обуви.