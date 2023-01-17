От свежего и юношеского до темного и загадочного: трендовые ультраженственные стили и цвета, которые нас ждут в 2023 году

В 2023 году в тренде будет женственный макияж. В этой тенденции можно выделить два направления. Одно из них связано со “светлой женственностью”. Такой мейкап поможет вам создать свежий, нежный и юношеский образ. Другое направление характеризуется как “темная женственность”. Оно понравится женщинам, которые стремятся подчеркнуть свою загадочность и экстравагантность. В статье мы расскажем о трендовых стилях и цветах макияжа, которые нас ждут в 2023 году.

Макияж кокетки

Этот макияж позволит вам создать нежный, изысканный и юный образ. Он предусматривает использование розовых и пастельных оттенков. В нем неуместны черные, чрезмерно яркие и кричащие тона.

Женщинам постарше следует сочетать макияж кокетки с пышными ресницами. Следует использовать тушь приглушенных тонов. Это поможет создать зрелый и естественный образ.

“Взгляд сирены” и “сонные глаза”

Эти два вида макияжа помогут вам создать загадочный и темный образ. Основной акцент в них делается на глаза. Они должны выделяться и быть выразительными.

Макияж “взгляд сирены” предполагает использование черной подводки. Удлиненные стрелки на верхнем и нижнем веках выходят далеко за пределы внутреннего и внешнего уголка глаз.

Такой мейкап будет выглядеть еще более эффектным, если вы нанесете на веки блестящие тени, а на ресницы – черную удлиняющую тушь.

Макияж “сонные глаза” делает взгляд томным. Они предусматривает нанесение черных удлиненных стрелок от середины века до внешнего уголка глаза. Они должны проходить строго горизонтально.

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Линии необходимо растушевать, чтобы создать эффект дымчатости. В завершение мейкапа нанесите на ресницы черную тушь. Вы также можете добавить розовые или светло-красные тени, чтобы ваши глаза выглядели сонными.

Гранж-глэм

Этот макияж снова вернулся в моду в прошлом году. Он помогает воздать “темный” и яркий женский образ.

В стиле гранж-глэм очень популярен макияж “дымчатый глаз”. Ваш загадочный взгляд должен выделяться на фоне высветленной кожи.

Чтобы добиться такого эффекта следует использовать тональный крем, который намного светлее вашей кожи. Завершите макияж нанесением помады темных оттенков.

Заключение

Вы можете использовать два трендовых направления мейкапа для разных случаев. Светлый и нежный образ идеально подходит для утренних и дневных часов. “Темный” женственный макияж гармонично смотрится в сочетании с вечерними и экстравагантными нарядами.