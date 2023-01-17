 

Скрывала беременность? Сообщается о тайных родах Тины Канделаки

17.01.2023, 21:07, Разное
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В 2010 году Тина Канделаки развелась с бизнесменом Андреем Кондрахиным, от которого родила двоих детей – дочь Меланию и сына Леонтия. Старшему ребенку журналистки на сегодняшний день 23 года, а младшему – 21. С 2014 года телеведущая замужем за директором по особым поручениям Госкорпорации “Ростех” Василием Бровко.

В одном из интервью Кандалеки призналась, что воспользуется услугами суррогатной матери, если зачать ребенка естественным путем не выйдет. Тогда Журналистка дала понять, что мечтает о наследнике, отцом которого будет являться ее второй муж, который младшее ее на 12 лет.

Сегодня, 17 января, в телеграм-канале “Светские хроники” появилось сообщение о том, что Канделаки стала матерью в третий раз. У журналистки и ее супруга родился сын, которого якобы выносила суррогатная мать. Сама телеведущая не говорила о пополнении в семействе, поэтому можно предположить, что она скрывала беременность сурматери.

Ранее “Дни.ру” писали о личной жизни 47-летней Тины Канделаки – тяжелом разводе с экс-возлюбленным, связи с олигархом Сулейманом Керимовым и тайной свадьбе с нынешним мужем
Василием Бровко.


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