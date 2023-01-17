 

В скандале с оскорбившем россиян Якубовичем поставлена жирная точка

17.01.2023, 21:07, Разное
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Недавний выпуск шоу “Поле чудес” наделал много шума. Все дело в том, что ведущий передачи Леонид Якубович неудачно пошутил, когда участница с Камчатки Лидия Кручинина надела на него национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки. “Надо было ехать с Камчатки чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я видимо провоняю Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь”, – выдала 77-летняя знаменитость.

Жители полуострова оскорбились. Как отметили журналисты портала “Камчатское время”, чукчи ничего общего с Камчаткой не имеют, но звания “идиотов” они не заслужили. В защиту Якубовича высказалась Лидия
Кручинина , которая находилась в тот момент рядом с телеведущим. Женщина, являющаяся директор ительменского фольклорного ансамбля “Эльвель”, призналась, что ее шутка не обидела. Ее слова приводит издание URA.RU.

Кручинина призвала россиян, которых якобы оскорбил Леонид Якубович, был добрее друг к другу. По словам участницы шоу “Поле чудес”, ительмены – довольно веселый народ, который смеется над собой. Так женщина еще напомнила и о важности самоиронии. Своими словами она поставила жирную точку в разгоревшемся не на шутку скандале.


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