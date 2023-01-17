“Душа разделяется на две”: найден близнец Иосифа Бродского
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Нередко поклонники
творческих людей замечают удивительную схожесть кумира с какой-то другой личностью.
Это и внешность, и характер, и даже результаты творчества. Так сложилось и с Иосифом
Бродским. Кажется, экспертами найдет кармический близнец легендарного поэта —
француз Шарль Пьер Бодлер.
Таролог и эзотерик
Марианна Абравитова в разговоре с Пятый каналом поделилась концепцией
двойников. По ее словам, после перерождения душа человека должна пройти большое
количество уроков и узлов.
“Душа, когда
она воплощается в нашем физическом грубом мире, разделяется на двое, а то и на
трое”, — рассказывает эксперт. Если сбросить все кармические уроки на
одного человека, то он просто не справится. Разделяясь на несколько, душа получает
перерождение. Так и появляется кармический близнец.
Не всегда эти
люди — родственники. Например, Иосиф Бродский и Пьер Бодлер жили в разные
эпохи. При этом, в их внешности прослеживаются общие черты. Более того, по
словам таролога, в мире могут быть около семи таких “близнецов”.
Ученые активно
занимаются этим вопросом, в том числе и на примере жизни Бродского. Эксперт утверждает, что именно эзотерика заставляет ученых
исследовать взаимосвязь внешности и поведения, разыскивая закономерности.
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