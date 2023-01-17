“Душа разделяется на две”: найден близнец Иосифа Бродского

Нередко поклонники

творческих людей замечают удивительную схожесть кумира с какой-то другой личностью.

Это и внешность, и характер, и даже результаты творчества. Так сложилось и с Иосифом

Бродским. Кажется, экспертами найдет кармический близнец легендарного поэта —

француз Шарль Пьер Бодлер.

Таролог и эзотерик

Марианна Абравитова в разговоре с Пятый каналом поделилась концепцией

двойников. По ее словам, после перерождения душа человека должна пройти большое

количество уроков и узлов.

“Душа, когда

она воплощается в нашем физическом грубом мире, разделяется на двое, а то и на

трое”, — рассказывает эксперт. Если сбросить все кармические уроки на

одного человека, то он просто не справится. Разделяясь на несколько, душа получает

перерождение. Так и появляется кармический близнец.

Не всегда эти

люди — родственники. Например, Иосиф Бродский и Пьер Бодлер жили в разные

эпохи. При этом, в их внешности прослеживаются общие черты. Более того, по

словам таролога, в мире могут быть около семи таких “близнецов”.

Ученые активно

занимаются этим вопросом, в том числе и на примере жизни Бродского. Эксперт утверждает, что именно эзотерика заставляет ученых

исследовать взаимосвязь внешности и поведения, разыскивая закономерности.