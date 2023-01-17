 

Отказавшемуся от госпитализации заболевшему Дроботенко дали две недели: Плеврит и сепсис

17.01.2023, 21:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях стало известно о том, что Сергею Дроботенко поставили неутешительный диагноз – бронхопневмония. Правда, слова врачей, кажется, нисколько не напугали 53-летнего артиста, поскольку он отказался от госпитализации. Об осложнениях при этом заболевании рассказал пульмонолог Вячеслав Овечкин.

В беседе с Пятым каналом врач пояснил, чтобронхопневмония – это пневмония легкой или средней тяжести, которая может быть вызвана переохлаждением. Лечение в домашних условиях, по словам специалиста, допустимо. Он дал Сергею две недели на выздоровление, если тот как следует будет лечиться и не имеет сторонних заболеваний.

Говоря об осложнениях, которые могут появиться при бронхопневмонии, Овечкин отметил: возможно увеличение зоны поражения, а также плеврит и дыхательный сепсис. Лечат это заболевание в основном антибиотиками, противовоспалительными, жаропонижающими и отхаркивающими препаратами.

Сергею Дроботенко, можно сказать, еще повезло, ведь сейчас с тяжелейшей пневмонией в больнице находится фигурист Роман Костомаров. Спортсмен находится в медикаментозной коме. Подробнее о здоровье и состоянии олимпийского чемпиона ранее писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05.22 / Заговор от болезни, обряд от завистников: какие ритуалы надо проводить в День девяти целителей

21.04.21 / Колумбийские истребители перехватили самолет Ил-96 главного силового ведомства России

09.10.21 / При чём тут СССР или как Джордж Оруэлл написал роман «1984»

27.06.21 / Маше 24 года: дочка Екатерины Семеновой выросла маминой копией

17.12.21 / Мнение: Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии

04.10.22 / Скандалы: «Сдам квартиру киргизам с котами»

20.12.21 / Разобрали за 3 часа – в Варшаве открылся магазин с атрибутикой от Лукашенко

10.06.22 / Бренд Apple готовит iPad с 14,1-дюймовым дисплеем и процессором M2

01.01.23 / Новый год и День Илии Муромского – приметы 1 января

02.01.23 / Меган не отстаёт – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика