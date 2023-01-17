Мнение: Капиталистическая «лампочка Ильича», квартирный вопрос Юрия Никулина и командная работа в бизнесе

1. Любопытные подробности о корнях столь почитаемой современными коммунистами «лампочки Ильича». Оказывается, и здесь не обошлось без капиталистов (ссылка):



Средства на первую в стране сельскую электростанцию в деревне Кашино (Московская обл.), на открытие которой в 1920 году приехал Ленин и где родилось выражение «лампочка Ильича», крестьяне собирали сами — при этом ряд материалов они приобрели у частного лица, за что угодили под суд.

Кстати, на 1913 в Российской Империи работали уже 10 тысяч электростанций (Электричество. 1917. № 13/14. С. 178). Таким образом, я здорово сомневаюсь, что удостоенная посещения Лениным электростанция действительно была «первой сельской электростанцией в стране». Возможно, она и поставила какой-то специфический нишевый рекорд, но навряд ли именно этот.

2. К вопросу о системе выдачи квартир в СССР. Юрий Никулин, известный артист, фронтовик, получил квартиру только в 1971 году, в возрасте 50 лет (ссылка):



Юрий Никулин старался помочь всем, то обращался к нему с просьбой, и кому он считал нужным помочь без всяких просьб. Особое отношение у него было к однополчанам. Как-то Никулин узнал, что боевой товарищ Николай Гусев находится в бедственном положении. Артист напросился на гастроли в Смоленск, где жил бывший сослуживец, встретился там с городским начальством, и выбил Гусеву квартиру. Выбивая квартиры для других, сам Никулин с женой и сыном жил в коммуналке. «Никуда не писал и ничего не просил, потому что четверть цирковых артистов даже прописки не имели. А у нас все-таки было целых две комнаты: на меня, жену, сына и маму жены», — объяснял Юрий Никулин. Любимцу миллионов исполнилось 50 лет, когда ему все-таки дали отдельную квартиру на Большой Бронной.

Мне кажется, сейчас система распределения квартир справедливее. Сейчас не нужно дружить с известным артистом, чтобы тот «выбил» для тебя квартиру, можно просто пойти и купить. Также покупатель может быть уверен, что квартиру, которую он уже оплатил, не отдадут какому-нибудь знакомому известного артиста, когда тот попросит об этом высокое начальство.

3. В Школе Капитализма я рассказываю о двух правилах, которые позволяют избежать некоторых разочарований при выстраивании деловых отношений с коллегами. Цитирую из начала статьи (ссылка):

В Советском Союзе умели сколачивать коллективы. Начинали проповеди ещё со школ и детских садов, потом на предприятиях усугубляли накал. КПД пропаганды был далёк от 100%, однако заметная часть рабочих бригад действительно превращалась в крепко спаянные команды, по типу футбольных фанатов или мотоциклетных банд.

Многие руководители, — как в России, так и на Западе, — считают работу в команде очень важной. И действительно, дружный коллектив, объединённый неформальными связями и общей целью, может добиться очень многого просто на кураже, без дополнительных ресурсов в виде высоких зарплат или дорогого оборудования. Чувство товарищеского локтя отлично мотивирует на подвиги, причём не только на военные (в армии без командного духа никак), но и на трудовые.

Вместе с тем люди — не такие дураки, как кажется некоторым идеологам командной работы. Нельзя вот так просто выйти к подчинённым и сказать: «Напрягись как следует, дорогая команда, мы все должны хорошо поработать, чтобы я купил себе по итогам года новый мерседес»…