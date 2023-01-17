 

Скандалы: В 2022 году россияне купили рекордное количество недвижимости в Дубае

17.01.2023, 20:57, Разное
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Были заключены более 86 тыс. сделок по покупке жилья, что является рекордным за время наблюдения

«В прошлом году в Дубае было зарегистрировано более 86 000 сделок по продаже жилья, что превысило предыдущий рекорд в 80 000 в 2009 году», — сообщает Bloomberg. Общая стоимость сделок оценивается в 56,6 млрд долларов, что на 80% больше, чем в 2021 году. При этом рост цен замедлился до 11% против 21% в прошлом году. Примечательно, что рынок недвижимости в Дубае не следует общей мировой тенденции, характерной для большинства стран мира, где цены на жилую недвижимость падают из-за роста процентных ставок и неопределенных перспектив развития экономики.

Консультант по недвижимости Knight Frank сообщил изданию о рекордном росте сделок по покупке элитной недвижимости. Собеседник агентства рассказал, что в течение года были проданы 219 элитных резиденций, стоимость которых начиналась с 10 млн долларов. Этот показатель более чем в два раза превосходит результаты 2021 года.

В пятерку лидеров по сделкам с недвижимостью также вошли граждане Британии, Италии, Франции. Покупатели из Индии вышли не третье место, а Китай выбыл из этого рейтинга из-за ограничений поездок в связи с коронавирусными ограничениями, действующими в стране в течение почти всего года. Аналитики ожидают, что в 2023 году китайские инвесторы вновь вернутся на рынок недвижимости в Дубае.

Оригинал материала: “Новые Известия”


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