Мнение: К отставке Арестовича

На Украине вдруг разгорелась внутривидовая борьба. По совершенно дурацкому, на наш сторонний взгляд, поводу “наехали” на Арестовича – вплоть до того, что в итоге его-таки заставили подать в отставку с поста советника (то ли президента Украины, то ли Офиса – администрации по-нашему – президента Украины). Надо сказать, что сама по себе позиция “советник” – не слишком, мягко говоря, внушительная, а уж если учесть, что Арестович занимал ее “на общественных началах” (то есть бесплатно и не входя в штат) – то дело и вовсе попахивает фарсом.

Дело, скорее всего, в том, что Арестович на Украине стал слишком многих раздражать, поскольку воспринимается “выскочкой”. В конце концов, своей нынешней популярностью он обязан в наибольшей степени Ютубу – а это такой канал, который, при внешней простоте и общедоступности, очень многим “не по зубам”, поскольку “чего-то” (то ли харизмы, то ли находчивости и ораторских способностей, то ли еще чего) катастрофически не хватает. Причем деньги, политическое влияние и связи достичь популярности на Ютубе не особо помогают – что особенно обидно для тех, у кого это всё есть, а популярности все равно нет.

В каком-то смысле неприязнь родных политиков к Арестовичу в чем-то сродни аналогичному явлению в отношении Навального у нас в России. Это целое поколение “политиков из Ютуба” – Арестович, Навальный, Шарий, в каком-то смысле и Зеленский; для многих более традиционных – и политиков, и избирателей – они воспринимаются как… “читеры” или “хакеры”, словом, мошенники, кои через знание современных высоких (“бесовских”) технологий “взламывают систему”, обходя таким образом все заботливо расставленные для них традиционные препятствия и ловушки.

Ну и, думается, второй “непростительный” “недостаток” Арестовича с точки зрения его оголтелых критиков на Украине – это буквально то, что он… слишком много говорит по-русски. То есть буквально – как в том старом анекдоте про эстонца, который поймал золотую рыбку, та ему как положено предложила выполнить три желания, а он стал в ответ яростно колотить ее веслом по голове, приговаривая “Нэ натто коворит’ по-русски!!”

Арестович в плане приобретенного за время СВО масштаба влияния на русскоязычную аудиторию, причем по обе стороны границы – безусловно, самая натуральная “золотая рыбка” для Украины (как некоторые сравнивали в пылу страсти – “как минимум дополнительная дивизия ВСУ”). Но и ему, вполне вероятно, нешуточно грозит та же участь – получить-таки веслом по голове от местных многочисленных “эстонцев”. Почему? Потому что это уже иррационально – “бесит!”

В России, что характерно, в аудитории “зет-ватников” отставка Арестовича тоже воспринимается с ликованием, примерно в духе “не только Соледар взяли, но и Арестовича отставили – пошла везуха!!” Паблики забиты восторженными воплями на сей счет.

Все-таки на этой войне слово, сказанное по-русски – это оружие. И – лишняя иллюстрация тому, почему в РФ у “зет-патриотов” никакого аналога Арестовича нет. В России всех арестовичей сжирают сразу – слишком токсичная среда. А на Украине мало того, что Арестовича терпели 11 месяцев, но и, вполне возможно, даже сейчас защитят и не дадут “съесть” своим местным упырям. Толерантность – слово не из русского лексикона.