Британский генерал предупредил, что передача танков Challenger 2 Украине ослабит армию Великобритании

Начальник генерального штаба Вооружённых сил Великобритании Патрик Сандерс заявил, что британская армия станет слабее из-за передачи 14 танков Challenger 2 Украине, пишет The Times. На фоне этого предупреждения министр обороны Бен Уоллес отметил, что правительство рассмотрит вопрос об увеличении количества танков на вооружении.



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Министр обороны Бен Уоллес пересматривает решение о сокращении количества танков в британской армии после того, как начальник генерального штаба Вооружённых сил Патрик Сандерс заявил, что передача Украине танков Challenger 2 сделает Великобританию «слабее», пишет The Times.

По словам генерала Сандерса, передача 14 танков «оставит брешь в запасах» и армия будет с трудом выполнять свои обязательства перед НАТО. В видеоролике, размещённом в интранете армии, военачальник намекнул на беспокойство военных по поводу решения о передаче тяжёлой бронетехники Украине при сокращении количества танков в британской армии.

«Нет сомнений, что наш выбор повлияет на нашу способность мобилизовать армию против острой и постоянной угрозы, которую представляет Россия, и выполнить наши обязательства перед НАТО… Жизненно важно, чтобы мы быстро восстановили и повысили боевой потенциал армии, чтобы укрепить наш боевой авторитет и сохранить позицию ведущего европейского союзника в НАТО», — заявил Сандерс.

Как отмечает издание, в министерстве обороны полагают, что таким образом в армии рассчитывают добиться того, чтобы ведомство заменило переданное Киеву вооружение. В настоящее время Уоллес ведёт переговоры с министерством финансов о финансировании армии в преддверии обновления комплексного обзора внешней политики на 2021 год.

Существующие планы предполагают, что всего 148 танков Challenger 2 из 227 имеющихся в наличии будут переоборудованы в Challenger 3, первая партия новых танков будет поставлена в течение этого десятилетия.

Однако, объявляя о деталях последнего пакета военной помощи Украине, Уоллес сказал, что российская спецоперация заставила правительство пересмотреть решение о сокращении количества танков в британской армии. «Даже когда мы дарим танки Challenger 2, я считаю, что необходимо рассмотреть вопрос количества переоборудованных танков Challenger 3, чтобы выяснить, означают ли уроки конфликта на Украине, что нам нужен более крупный танковый парк», — отметил министр.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последний пакет помощи, который также включает 30 самоходных артиллерийских установок AS90, — это «именно то, что нужно Украине для восстановления её территориальной целостности». Украинский лидер поблагодарил Великобританию за её «мощный вклад в нашу общую победу».

По словам Уоллеса, эскадрон танков Challenger 2 «не изменит ход истории». Однако глава оборонного ведомства заявил, что «надеется» на то, что это побудит Германию разрешить другим европейским странам предоставить Украине танки Leopard 2. Как напоминает The Times, Берлин отказывается санкционировать поставку танков немецкого производства, несмотря на неоднократные просьбы Киева. Польша и Финляндия заявили о готовности передать Украине Leopard 2, но не могут сделать это без разрешения Германии.

В пятницу министры обороны западных стран встретятся на авиабазе Рамштайн в Германии, где на Берлин вновь окажут давление. «Международное сообщество не теряет динамики, совсем наоборот, — считает Уоллес. — Президент Путин полагал, что Запад устанет, заскучает и разделится. Украина продолжает борьбу, и Запад не разделился, а активизировал свои усилия».

В Москве прокомментировали передачу танков, заявив, что они «сгорят так же, как и остальные». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Лондон использует Киев «как инструмент для достижения своих антироссийских целей».

Советник министра обороны Украины Юрий Сак отметил, что поставка танков Challenger 2 является «очень важной вехой», так как это оказывает давление на Берлин и Вашингтон. Последний, напоминает The Times, сопротивляется украинским запросам на танки M1 Abrams. Сак призвал другие западные страны «последовать примеру» Великобритании, выразив благодарность за «символическое» решение.

«Я хотел бы подчеркнуть, что линия фронта очень длинная — более 2 500 километров. Конечно, 14 тяжёлых танков не смогут покрыть всю линию фронта. Но в то же время они будут очень эффективно использоваться нашими вооружёнными силами там, где они больше всего нужны», — заявил Сак.