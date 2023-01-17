Подорвёт доверие к ЕС — Biznes Alert о дебатах в Европе вокруг запрета на визы для россиян

Разный подход стран ЕС к мигрантам из РФ обнажил несовершенство его миграционной политики, уверены аналитики из Польского института международных дел. Они предупреждают, что если ЕС не придёт к консенсусу по этому вопросу, то он нанесёт урон своему авторитету и на самом деле станет врагом для россиян, которые уже сейчас нередко обвиняют его в двойных стандартах, пишет Biznes Alert.



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После начала украинского кризиса ЕС ввёл в отношении РФ беспрецедентные экономические санкции, а также стал всё больше практиковать индивидуальные ограничения в отношении организаций и физических лиц, которые «ставят под сомнение целостность и суверенитет Украины или извлекают из этого выгоду», пишут эксперты из Польского института международных дел Александра Козёл и Стефания Колаж.

В статье для Biznes Alert они рассказывают, что у стран — членов ЕС в вопросе выдачи виз россиянам нет общей согласованной политики. Европейская комиссия стремится ограничить въезд российских туристов, но одновременно разрешает россиянам пересекать границы по уважительным причинам. Прежде всего предпочтение отдаётся российским оппозиционерам и журналистам, однако такая защита вовсе не распространяется автоматически на всех людей, которые решили покинуть пределы России, в том числе желая избежать мобилизации. В целом ЕС по-прежнему остаётся открытым для сотрудничества с российским гражданским обществом, но это лишь общее направление.

Эксперты указывают, что с начала украинского конфликта Россию по политическим причинам покинуло около 700 тыс. человек. По их мнению, это один из крупнейших оттоков населения с начала 90-х годов. В подавляющем большинстве свой выбор в пользу миграции делает состоятельный средний класс — главным образом молодые люди с высшим образованием. Во избежание визовых формальностей многие русские также отправляются в страны Закавказья и Средней Азии. На настоящий момент в Грузии проживает примерно 100 тыс. россиян, в Казахстане — 90 тыс., а в Армении — 40 тыс.

Они обращают внимание и на то, что, несмотря на визовые ограничения при въезде в страны ЕС, с февраля прошлого года только через сухопутные границы с Финляндией, Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей въехало около 1,3 миллионов россиян, однако большинству из них ввиду ограничений по срокам пребывания пришлось вернуться обратно на родину. Сложно оценить, сколько россиян на самом деле стало проживать на территории ЕС после начала украинского конфликта, потому что у многих из них были долгосрочные визы, вид на жительство или вовсе второе гражданство. Эксперты отмечают, что русские отдают предпочтение странам со своей большой диаспорой либо тем, которые предлагают относительно лёгкую процедуру получения вида на жительство.

«Различная практика въезда и проживания в странах-членах остаётся проблемой. Страны, которые ввели самые жёсткие визовые ограничения для россиян, такие как Польша, страны Прибалтики и Финляндия, обвиняются в политизации выдачи виз и права на пребывание», — подчёркивают аналитики.

Более того, они обращают внимание на то, что страны ЕС также по-разному относятся к мигрантам из России. Германия, Португалия и Испания не перестают подчёркивать, что надо отличать российский аппарат власти от обычных граждан и, соответственно, наказания в отношении их. Российская диаспора, в свою очередь, сетует на общий подход и то, что большинство ограничений ЕС затрагивают в основном менее обеспеченных россиян, в то время как элита может успешно их обходить. «…Таким образом, они разжигают антиевропейские настроения среди россиян как дома, так и за рубежом», — добавляют Александра Козёл и Стефания Колаж.

Однако перед ЕС стоит сложная задача, потому что отличить «опасных мигрантов» от тех, кто просто-напросто стремиться уехать, очень сложно. Другой затруднительный момент

— каким образом применять ограничения к россиянам, ранее проживавшим на территории ЕС, рассуждают авторы.

«Разный подход стран ЕС к мигрантам из РФ обнажил несовершенство миграционной политики ЕС и политики предоставления убежища. Достижение консенсуса по приёму россиян пока что кажется невозможным, хотя, исходя из соображений безопасности, он в целом нужен ЕС. Более того, не в интересах стран-членов полностью закрывать свои границы для россиян, особенно для тех, кто бежит от репрессий», — предупреждают эксперты из Польского института международных дел.

По их мнению, такое отгораживание себя от российского общества повысит его восприимчивость к пропаганде, в результате чего ЕС станет врагом, а шансы на возможность проведения диалога в будущем будут ничтожными. «Также это может подорвать доверие к лидерству ЕС в области защиты прав человека и даже подвергнуть его обвинениям в дискриминации из-за навешивания клейма на всех россиян по признаку страны происхождения», — объясняют они.

Эксперты уверены, что согласованное общее послание, адресованное российскому обществу, было бы в состоянии улучшить восприятие ЕС, который уже сейчас некоторыми обвиняется в применении двойных стандартов при предоставлении защиты гражданам России, Украины и Белоруссии на территории стран-членов. Поэтому разработка ЕС новых программ и адаптация существующих к новой геополитической ситуации сегодня очень и очень актуальна.