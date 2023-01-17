 

В Грузии заявили об обстреле миссии наблюдателей ЕС

17.01.2023, 20:12, Новости дня
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Патруль миссии наблюдателей Евросоюза был обстрелян у села Меджрисхеви вблизи Южной Осетии, сообщили представители ЕС и грузинских властей во вторник, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Инцидент обсуждался на грузино-осетинских переговорах в селе Эргнети 17 января, в таких встречах принимают участие международные посредники.

По данным миссии ЕС и Службы госбезопасности Грузии, выстрелы в воздух по направлению патруля были произведены со стороны дислокации российских военных в Южной Осетии.

Патрулирование было прервано, наблюдатели покинули территорию мониторинга, детали инцидента изучаются.

Миссия ЕС патрулирует грузинские территории вблизи Абхазии и Южной Осетии после войны-2008.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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